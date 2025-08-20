Elon Musk hizo fraude en las elecciones de 2024: Lo acusan de sorteo falso a cambio de datos personales

Elon Musk organizó un sorteo en el que recibió datos de miles de personas y al final ganaron personas seleccionadas por sus trabajadores.

Elon Musk debe enfrentar acusaciones de que defraudó a los votantes cuando les prometió la oportunidad de ganar un millón de dólares por firmar una petición en los días previos a las elecciones presidenciales del año pasado, que ganó Donald Trump.

Un juez federal dictaminó el miércoles que una mujer de Arizona puede proceder con sus alegaciones de que nunca habría firmado la petición del Comité de Acción Política de Musk para América ni habría entregado información personal de identificación si hubiera sabido que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Dijo creer, basándose en las declaraciones de Musk, que los ganadores serían elegidos al azar. De hecho, fueron cuidadosamente seleccionados para ser portavoces del comité de acción política de Musk, pro-Donald Trump.

El juez federal de distrito Robert Pitman en Austin, Texas, no se pronunció sobre los méritos de la demanda colectiva propuesta por Jacqueline McAferty, pero encontró que ella alegó plausiblemente que no obtuvo “lo que esperaba: una oportunidad aleatoria de ganar un millón de dólares”.

El fiscal de distrito de Filadelfia demandó a Elon Musk (CEO de Tesla) y al PAC aproximadamente una semana antes de las elecciones de noviembre para clausurar el sorteo, calificándolo de “lotería ilegal”, pero un juez denegó la solicitud del fiscal de distrito de suspender el concurso. Los representantes de Musk revelaron entonces que el PAC seleccionaba a votantes registrados de estados clave para ser portavoces públicos del comité, a menudo basándose en sus historias personales, y les exigía firmar contratos laborales.

Además de reclamar daños y perjuicios por fraude, McAferty también puede presentar una demanda por incumplimiento de contrato, afirmó Pitman. El juez desestimó su demanda amparándose en la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas.

Los abogados de Musk no respondieron de inmediato fuera del horario comercial habitual a las solicitudes de comentarios.

Musk gastó cientos de millones de dólares para elegir a Trump y a los republicanos en las elecciones del año pasado, y cuando Trump derrotó a Kamala Harris en las elecciones, recurrió a Musk, la persona más rica del mundo, para liderar un esfuerzo para reducir el tamaño y el alcance del gobierno.