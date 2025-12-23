Superpeso extiende ganancias frente al dólar: ¿Se mantiene en 17 unidades? Así está el tipo de cambio

El debilitamiento por parte del índice ponderado dólar permite que el peso mexicano extienda sus avances al inicio de la sesión, mientras que en Estados Unidos los inversionistas asimilan los datos del PIB.

Hasta el momento los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 17.9320 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.28 por ciento o 496 centavos, comparado con su último dato de cierre.

“A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano avanza y se posiciona en el 6° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar.

“Hoy, el tipo de cambio USD/MXN es impulsado a la baja por el retroceso del billete americano y los datos económicos locales”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿Cómo se vende el dólar HOY 23 de diciembre?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 18.40 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registró un descenso de 0.21 por ciento, en los 98.08 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.24 por ciento con mil 202.96 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.18 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.03 por ciento.

¿Cuáles fueron las divisas más apreciadas HOY 23 de diciembre?

Entre las divisas más apreciadas se encuentra, el dólar neozelandés con 0.74 por ciento, el dólar australiano con 0.60 por ciento, el yen japonés con 0.58 por ciento, el peso colombiano con 0.57 por ciento y la corona sueca con 0.56 por ciento.