Superpeso ‘sufre tropiezo’ frente al dólar tras recorte de Banxico: ¿Cuánto pierde HOY 19 de diciembre?

Luego de que el Banco de México redujo en 25 puntos base su tasa de interés de referencia, el peso mexicano arranca la jornada registrando pérdidas marginales, a medida que la divisa estadounidense retoma parte de su fortaleza.

Las cifras de Bloomberg ubican a la moneda mexicana alrededor de los 18.0059 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.01 por ciento o 0.27 centavos, con respecto a su cierre anterior.

“El tipo de cambio USD/MXN revierte parte del avance registrado previo a la apertura, cuando se ajustó el diferencial de tasas de interés entre Japón y México, lo que implica un menor atractivo para las estrategias de carry trade entre ambas divisas”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 19 de diciembre?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.47 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un avance de 0.12 por ciento, en los 98.55 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.09 por ciento en las mil 208.59 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.14 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.91 por ciento.

¿Qué divisas ganan y pierden HOY frente al dólar?

Entre las divisas más depreciadas se encuentra el yen japonés con 1.07 por ciento, el dólar neozelandés con 0.59 por ciento, el rublo ruso con 0.46 por ciento, el rand sudafricano con 0.32 por ciento, la corona sueca con 0.29 por ciento y el zloty polaco con 0.28 por ciento.

En tanto, las únicas divisas apreciadas son, la rupia india con 0.67 por ciento, el ringgit de Malasia con 0.25 por ciento, el florín húngaro con 0.10 por ciento y la corona checa con 0.01 por ciento.