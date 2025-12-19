¿Qué le preocupa al único integrante de la Junta de Banxico que votó en contra de recortar la tasa?

El economista Jonathan Heath fue el único que expresó su postura en contra de recortar la tasa de interés de Banxico.

Luego de la decisión del Banco de México (Banxico) de recortar las tasas de interés en 25 puntos base, llama la atención el ‘mensaje’ de la decisión para la política monetaria.

Como parte de las características de la votación, como en ocasiones previas, no fue unánime debido a que la Junta de Gobierno tomó la decisión con cuatro votos contra uno.

Fue Jonathan Heath quien votó a favor de mantener sin cambio la tasa, por lo que ya no es una decisión aislada.

“Heath muestra una preocupación clara por los riesgos inflacionarios latentes, en especial por la persistencia de la inflación subyacente”, explica Enrique Quintana en su columna El desafío del Banxico: la credibilidad que se publica este viernes 19 de diciembre en El Financiero.

¿Qué significa el voto de Jonathan Heath sobre el recorte a la tasa de Banxico?

De acuerdo con el columnista de El Financiero, el comunicado y la decisión de Banxico marcan un cambio de tono debido a que la Junta consideró inapropiado continuar con el ciclo de disminuciones y dejó claro que evaluará los ajustes adicionales.

Banxico admite que la reducción de la inflación de servicios será más gradual y que el repunte de las mercancías alimenticias no ha cedido.

Además, se suma un entorno internacional complejo marcado por tensiones comerciales que incluyen aranceles y problemas geopolíticos.

Mientras que se mantiene la expectativa de que la inflación alcanzará la meta dee 3 por ciento durante el tercer trimestre de 2026.

¿Quién es Jonathan Heath?

Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Pennsylvania, así como exámenes doctorales.

Su experiencia es de más de 40 años en el análisis de la economía mexicana y sus perspectivas. Por esa razón, es considerado el principal economista de México para varias instituciones financieras.

Heath ha sido profesor en distintas universidades de la Ciudad de México. Ha escrito artículos en más de 60 periódicos y revistas, tanto en México como en el extranjero.

Además, Jonathan Heath es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) desde 1992, así como autor del Indicador IMEF Manufacturero y No Manufacturero, que existen desde 2004 y de la Encuesta Mensual de Expectativas IMEF, que existe desde 2009.

En enero de 2019, el pleno del Congreso de la Unión aprobó su designación como miembro de la Junta de Gobierno del Banxico. Su periodo terminará el próximo 31 de diciembre de 2026.