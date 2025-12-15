Peso ‘rompe’ el techo de las 17 unidades en la apertura: ¿Cómo cotiza ante el dólar HOY?

El peso mexicano refleja un avance marginal frente al dólar, que lo ubica nuevamente por debajo de las 18 unidades, mientras el mercado se prepara para conocer la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), que está programada para esta semana.

Este lunes, la moneda mexicana tiene una apreciación de 0.12 por ciento o 2.18 centavos, respecto a su cierre previo; y el tipo de cambio se ubica en 17.99 pesos por dólar, según cifras de Bloomberg.

Es el mejor nivel del peso desde el 23 de julio de 2024.

“El tipo de cambio USD/MXN perforó el soporte psicológico de $18.00, impulsado por el continúo retroceso del billete estadounidense, mientras los inversores centran su atención en diversas reuniones de política monetaria durante la semana”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

El dólar estadounidense se vende en 18.48 pesos por dólar en ventanillas bancarias, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Por su parte, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de economías desarrolladas, reporta un descenso de 0.21 por ciento, en los 98.19 enteros. De igual manera el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cae 0.20 por ciento en las mil 204.83 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años, en México, se coloca en una tasa de 8.87 por ciento, mientras que, en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 4.15 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra, el rublo ruso con 0.98 por ciento, el won surcoreano con 0.77 por ciento, el rand sudafricano con 0.59 por ciento, el real brasileño con 0.57 por ciento, el yen japonés con 0.48 por ciento y el shekel israelí con 0.45 por ciento.