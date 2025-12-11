Detonan más de 11 mil mdd de inversión al liberar permisos para proyectos mineros

En Zacatecas, la cartera de proyectos supera los 6 mil 500 millones de dólares e incluye San Nicolás, Camino Rojo, operaciones de Pan American Silver en La Colorada y Cerro de Oro. [Fotografía. Shutterstocl]

La liberación acelerada de permisos ambientales y de agua en México reactivó proyectos mineros por más de 11 mil millones de dólares, que tendrán impactos en Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Durango.

Fernando Aboitiz, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, indicó que cerca de 65 por ciento del rezago se ha procesado y que la normalización podría llegar a mediados de 2026, lo que detonaría inversiones de proyectos que ya avanzan en entidades mineras.

“Al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se tenían 176 proyectos detenidos; hoy 110 ya fueron resueltos y 66 permanecen pendientes. Con los permisos aprobados, fácilmente vamos a inversiones millonarias de la industria”, sostuvo recientemente el funcionario a El Financiero.

En Zacatecas, el impulso regulatorio ha destrabado uno de los paquetes de inversión más grandes del país. El secretario de Economía estatal, Jorge Miranda Castro, afirmó que en un año avanzaron “lo de seis años del pasado” al reducir de 25 a cinco los permisos rezagados.

La cartera de proyectos supera los 6 mil 500 millones de dólares e incluye San Nicolás, Camino Rojo, operaciones de Pan American Silver en La Colorada y Cerro de Oro.

“Traemos en puerta la autorización de minas de San Nicolás (…) es una inversión muy importante y en cuanto se den los permisos, pues claro que sí veremos una detonación económica muy importante en toda esa región”, sostuvo Miranda Castro.

El proyecto San Nicolás, con un Capex superior a los mil 100 millones de dólares, avanza en su estudio de factibilidad con 30 por ciento de ingeniería estimada hacia fin de año. En tanto, Camino Rojo, de Orla Mining, podría extender su vida útil otros 20 años tras la autorización ambiental.

“El peso de la minería en Zacatecas es de cerca de 24 por ciento del PIB estatal, esto hace que la liberación de permisos sea un incentivo inmediato para empleo y proveedores locales”, añadió.

Sonora busca mantener su liderazgo en el sector minero

En Sonora, donde el sector aporta más de 22 por ciento del PIB, la autoridad minera confirmó que el proyecto El Tigre, de Silver Tiger, iniciará construcción en 2026 con una inversión de 180 mdd y permisos completos.

Leonardo Taylor Padilla, director general de Minería, señaló que existe comunicación directa con la autoridad ambiental y que el “atorón” regulatorio quedó atrás.

“Prácticamente cada semana tenemos reuniones con el gobierno federal. De hecho tenemos ya 83 proyectos en exploración y expansiones en Mercedes, Las Chispas y La Colorada, mientras tres proyectos esperan resolución de Semarnat”, destacó el funcionario.

Cerro Caliche, es uno de los proyectos de Fresnillo, que detonará 130 mdd, El Pilar, de Grupo México, es otro proyecto estimado en cerca de 430 mdd. En tanto, La Colorada, operada por Heliostar, reiniciará minado en el tajo Tamadre en el primer trimestre de 2026, donde se espera se recupere una producción anual de 45 mil onzas de oro con un horizonte superior a nueve años

Inversión

Chihuahua y Durango avanzan en minería

Chihuahua también acelera su portafolio, de acuerdo con Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, existen ocho proyectos avanzados con potencial conjunto de 3 mil 600 millones de dólares hacia 2030. Destacan Cordero, de Discovery Silver, por mil 377 millones de dólares y Orisyvo, de Fresnillo, por unos 500 millones de dólares.

“El impacto territorial de la mina es muy importante en la entidad, si no fuera por esta industria, sería muy complejo poder elevar el perfil económico de esas comunidades”, destacó.

Finalmente, Durango, liberó más de 10 permisos ambientales y espera una oleada de proyectos en lo que queda de 2025 y el 2026.

José Ricardo López, subsecretario de Desarrollo Empresarial de Durango, señaló que la demanda global de minerales críticos ampliará oportunidades para Peñoles, Minera Frisco y nuevos desarrollos.

Según Camimex, los proyectos La Preciosa, de Avino, por 327 millones de dólares y Metates, de Chesapeake Gold, por unos 359 millones de dólares, figuran entre los más avanzados, lo que resulta ser una buena noticia.

“La reactivación regulatoria nos coloca en una ruta de expansión que podría detonar inversiones históricas en los próximos dos años, esperemos que la autoridad siga garantizando la certeza jurídica y acelere las resoluciones pendientes”, sostuvo José Ricardo López.