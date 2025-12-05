México acelera su paso a la electromovilidad, pero le faltan minerales

En el 2030 México podría acaparar hasta el 67 por ciento del mercado de autos eléctricos en América Latina, sin embargo, esta meta podría verse truncada si no se construye una cadena productiva firme que considere la extracción de minerales esenciales para la producción de estos vehículos y de baterías.

“Sin minerales críticos no hay energías renovables. Aunque la producción nacional de vehículos eléctricos fue del 5.6 por ciento en 2024, se proyecta que para 2030 México concentre hasta el 67 por ciento del mercado en América Latina. Para lograrlo, se requiere una base industrial sólida y el acceso a minerales esenciales”, comentó Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México (Camimex).

Frente a este panorama, afirmó que la producción de minerales estratégicos —litio, níquel, cobalto, así como componentes para acero y baterías— será un factor indispensable para alcanzar las metas hacia 2030.

En 2024, los vehículos eléctricos (VE) e híbridos eléctricos enchufables (PHEV) sumaron 69 mil 713 unidades al parque vehicular del país, un alza de 83.8 por ciento anual.

Además, entre enero y junio de 2025, las ventas de VE y PHEV ascendieron a 43 mil 656 unidades, 33.8 por ciento más que en el mismo periodo del año previo.

Estas cifras subrayan el vigor del mercado: los consumidores muestran cada vez más disposición a migrar a la movilidad eléctrica.

De acuerdo con el estudio Relevancia del sector minero mexicano en el desarrollo económico nacional, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los autos eléctricos requieren 6.1 veces más minerales críticos que los vehículos convencionales.

Aunque los autos ya dependen en alrededor del 70 por ciento de acero —producido a partir de minerales como hierro, silicio y manganeso—, los eléctricos elevan drásticamente la demanda de insumos especializados. Por ello, sin una base minera sólida y acceso garantizado a materias primas, el crecimiento exponencial del sector automotriz eléctrico no será sostenible.

“La minería es la columna vertebral de las tecnologías limpias, desde paneles solares y turbinas eólicas hasta autos eléctricos y baterías de última generación. Es necesario que se impulse una política industrial minera para aprovechar el potencial que tenemos en todos estos sectores”, añadió Flores.

Importancia

Autos eléctricos exigen minerales estratégicos

La relación entre minería e industria automotriz es cada vez mayor; al primer semestre de 2025, según el estudio del CIDE, representó el 3 por ciento del valor total de la industria automotriz, lo que equivale a un impacto de alrededor de 76 mil 461 millones de pesos.

“Esa participación refleja cómo los minerales esenciales sostienen no solo al sector energético, sino a la manufactura de vehículos, que es hoy una de las industrias más importantes que tiene el país. De hecho, vemos que ya representa el 4.7 por ciento del PIB nacional y aproximadamente 21.7 por ciento del PIB manufacturero del país”, destacó Fernando Alanís, expresidente de la Camimex.

Karen Flores aseguró que para que México consolide su lugar como potencia regional en electromovilidad será necesario un encadenamiento productivo integral, pues no basta con ensamblar los autos eléctricos, sino que además es necesario asegurar la materia prima.

“Para que México consolide su lugar como potencia regional en electromovilidad será necesario un encadenamiento productivo integral. No basta con ensamblar autos eléctricos; hace falta asegurar la extracción, transformación y suministro de minerales críticos. Solo así se podrá abastecer la demanda futura de baterías, autopartes y componentes”, sostuvo la ejecutiva.

Suministro confiable permitirá modelos más accesibles

Aun cuando 2025 arrancó con signos de desaceleración en segmentos específicos —como reportes del INEGI que muestran una caída en ventas de eléctricos durante el primer trimestre—, en el conjunto del año la tendencia mejora.

Sin embargo, para que en el futuro el segmento de eléctricos continúe creciendo, será necesario contar con una cadena de suministro confiable.

“El mercado sigue ampliando su oferta, incluyendo modelos accesibles, híbridos y eléctricos, lo que abre la posibilidad real de masificar la movilidad sustentable. De concretarse la visión regional al 2030”, sostuvo el expresidente de la Camimex.