Kenworth Mexicana recibe certificación “Hecho en México” y consolida su liderazgo manufacturero

Kenworth Mexicana reforzó su posición como uno de los pilares industriales más relevantes del país tras recibir la autorización oficial para utilizar la certificación “Hecho en México”, otorgada por la Secretaría de Economía.

El distintivo, entregado en el marco de Expo Transporte ANPACT 2025, a Alejandro Novoa, director general de PACCAR México por parte de Carlos Castillo, titular de Industrias Pesadas de la Secretaría de Economía, acredita el origen y manufactura nacional de los camiones producidos en su planta de Mexicali, Baja California.

Dicho reconocimiento no solo avala el cumplimiento de los lineamientos federales para la producción nacional, sino que también subraya la capacidad tecnológica, la especialización técnica y el nivel de integración manufacturera que la compañía ha desarrollado a lo largo de más de seis décadas.

Un motor industrial de Mexicali para el país

Fundada en 1959, la planta de Kenworth en Mexicali se ha consolidado como uno de los centros productivos más importantes para el sector automotriz de vehículos pesados. Con más de 3,000 trabajadores directos, la instalación es considerada un modelo de productividad, innovación y formación técnica, contribuyendo de manera significativa tanto a la economía local como al suministro de unidades para México y América Latina.

En julio pasado, la compañía alcanzó un hito histórico al producir su unidad número 400,000, cifra que refleja la capacidad instalada y la continuidad operativa de su planta. A ello se suma una inversión de 50 millones de dólares realizada en 2024, destinada a la ampliación de sus líneas de manufactura para responder a la demanda creciente del mercado.

Kenworth Mexicana recibe reconocimiento "Hecho en México".

Estándares globales con producción mexicana

La certificación “Hecho en México” reconoce que los procesos de diseño, manufactura, pruebas de calidad y valor agregado se llevan a cabo en territorio nacional bajo los estándares de calidad que exige la Secretaría de Economía.

Esto incluye el uso de tecnología de punta y la participación de mano de obra altamente calificada, elementos que han posicionado a Kenworth Mexicana como líder en los segmentos de camiones y tractocamiones en nuestro país.

Además de su aportación industrial, su planta en Mexicali impulsa programas de responsabilidad social y ambiental, reforzando su compromiso con la comunidad y la sustentabilidad.

Más de 3,000 trabajadores directos.

Impacto en la movilidad nacional

Los vehículos producidos por Kenworth Mexicana forman parte esencial de la columna vertebral logística del país: diariamente trasladan alimentos, medicinas, agua y bienes básicos por todo el territorio mexicano.

Por lo que la incorporación progresiva del sello “Hecho en México” en cada una de sus unidades busca reforzar la confianza de los clientes y resaltar el valor que la manufactura nacional aporta al transporte de carga.

La armadora ha asegurado que este distintivo no solo representa un aval de su calidad, sino una oportunidad para fortalecer la competitividad del ecosistema automotriz mexicano ante los retos globales de la cadena de suministro.