Las ventas de automóviles nuevos bajaron 0.3% en noviembre

Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) explicó que la comercialización en noviembre fue superior en 18.9 por ciento a las ventas registradas en el mismo mes de 2019. [Fotografía. Shutterstock]

Durante noviembre, las ventas de autos nuevos en México cayeron 0.3 por ciento, al colocarse 148 mil 359 unidades en el país, tras dos meses de crecimiento consecutivos, de acuerdo con datos del INEGI. Se trata del peor desempeño para noviembre desde la caída de 13.5 por ciento del mismo mes de 2021.

Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) explicó que la comercialización en noviembre fue superior en 18.9 por ciento a las ventas registradas en el mismo mes de 2019, previo a la pandemia.

Sin embargo, el dato del INEGI fue inferior en 1.4 por ciento a lo estimado por Asociación.

En el acumulado de los primeros 11 meses del año se vendieron un millón 370 mil 186 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento de 1 por ciento anual.

Se trata del peor desempeño para el acumulado de 11 meses desde la caída de 29 por ciento reportada en el mismo periodo del 2020.

El reporte del INEGI incorporó los datos de las chinas Geely y sumó otra vez a Jetour-Soueast, que regresó al registro administrativo luego de haberse retirado a inicios de año.

El reporte de las ventas de estas marcas ocurre en un contexto en el que las agrupaciones del sector —la AMDA y la Asociación Mexicana de La Industria Automotriz (AMIA)— han demandado que las marcas de origen chino transparenten sus operaciones en el país.

El ingreso de ambas armadoras coincide con una expansión acelerada de los fabricantes de origen chino. En noviembre, Changan reportó un crecimiento anual de 221.4 por ciento, mientras que Geely avanzó 245.4 por ciento y Jetour-Soueast registró un alza de 140.4 por ciento.

La presencia creciente de estas firmas está modificando la estructura comercial del sector, al tiempo que presiona la discusión regulatoria sobre comercio exterior.

De hecho, recientemente Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE y consultora de la AMDA, afirmó que México terminará aplicando aranceles muy estrictos a los vehículos provenientes de China, como una medida para continuar con la revisión del T-MEC, así como para aumentar su recaudación fiscal.

Recientemente la Cámara de Comercio México-China advirtió que los aumentos arancelarios planeados por México a productos procedentes de China detendrán las inversiones chinas en el país, en el sector automotriz, de autopartes y de las industrias de metalurgia de México, entre otros,

“Toda esta cuestión arancelaria ha generado una enorme incertidumbre”, dijo Amapola Grijalva, presidenta y presidenta de la junta directiva de la Cámara de Comercio México-China.

Al cierre

Contrastes en la venta de autos en México

En un entorno marcado por paros técnicos y ajustes en la producción ante el desabasto de semiconductores, así como por cambios en los patrones de demanda, el comportamiento de mercado de las principales armadoras que operan en México mostró marcados contrastes.

En el acumulado de enero a noviembre, entre las armadoras con mayor volumen de ventas destacaron Mitsubishi, Renault, BMW Group, Mazda y Nissan con crecimientos de ventas de 13.8, 11, 9, 7.7 y 6.7 por ciento anual, respectivamente.

Del lado contrario, las armadoras con mayor volumen de comercialización que tuvieron las mayores caídas destacaron MG Motor, Susuki, General Motors, Honda y Stellantis con reducciones de 14.7, 10.2, 4.9, 4.5 y 3.7 por ciento anual respectivamente.

En tanto que en noviembre, las marcas estadounidenses mostraron resultados mixtos. Ford comercializó 4 mil 894 unidades, un incremento anual de 8.3 por ciento, mientras General Motors colocó 17 mil 611 vehículos, equivalente a una reducción de 3.4 por ciento. En contraste, Stellantis avanzó 15.4 por ciento.

Entre las firmas con mayor presencia, Nissan mantuvo una participación de 17.9 por ciento, pero apenas creció 0.6 por ciento en noviembre. Del lado contrario, MG Motors reportó una baja de 44.3 por ciento.