¿Amazon venderá autos usados?: Esto sabemos de su acuerdo con Ford para que compres tu coche ‘con un clic’

Ford Motor Co. llegó a un acuerdo con Amazon para vender autos usados ​​certificados a través de su sitio web de comercio electrónico, convirtiéndose así en el segundo gran fabricante de automóviles en llegar a los clientes a través del gigante minorista en línea.

Ford se une a Hyundai Motor Co. en el portal Amazon Autos, que permite a los compradores de autos buscar, financiar y comprar un auto seminuevo haciendo clic en el conocido ícono de “agregar al carrito”. Hyundai comenzó a vender autos nuevos a través de la plataforma a finales del año pasado, pero Ford solo ofrece sus autos usados ​​certificados “Blue Advantage” en el sitio, según informó el lunes el segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos en un comunicado.

Los compradores recibirán sus vehículos a través de los concesionarios Ford participantes en el programa. Hasta el momento, los concesionarios Ford de Los Ángeles, Seattle y Dallas se han sumado, pero Ford planea extender el programa a nivel nacional en los próximos meses. La automotriz indicó que aproximadamente 200 de sus 2800 concesionarios en todo el país han manifestado interés en vender en Amazon.

La decisión de Ford se produce en un momento en que los consumidores buscan formas más sencillas y rápidas de comprar autor y recurren cada vez más a vendedores de coches online como Carvana Co. y CarMax Inc.

Esto coincide con un momento en que el precio promedio de los autos nuevos ha superado el récord de 50 mil dólares y un mayor número de compradores recurre a los lotes de autos usados ​​para encontrar algo que puedan pagar. El precio promedio de un auto usado de tres años fue de 31 mil 67 en el tercer trimestre, el más alto en tres años, según la empresa de investigación automotriz Edmunds.com.

Algunos fabricantes de automóviles han intentado emular el modelo de ventas en línea de Tesla Inc. que prescinde de los concesionarios tradicionales, pero Ford está trabajando con sus minoristas independientes para vender en Amazon.

“Todo el mundo tiene una cuenta de Amazon”, dijo Wendy Lane, gerente sénior de la unidad Blue Advantage de Ford, en una entrevista. “Sabiendo que es una fuente confiable para los consumidores y que nuestros vehículos aparecen allí, estamos muy entusiasmados por ver cómo funciona y qué tan bien la adoptan los consumidores”.

El objetivo de Ford es atraer tráfico a los lotes de autos usados ​​de sus concesionarios para que los compradores de autos permanezcan dentro del “ecosistema de Ford” para el servicio y futuras compras, dijo Lane.

La empresa utilizará lo que aprenda de la venta de coches usados ​​certificados en Amazon para ver si, en un futuro, quiere añadir coches nuevos al escaparate automovilístico del minorista en línea.

Los vehículos usados ​​se venderán a precio fijo, sin posibilidad de regateo. Habrán pasado inspecciones exhaustivas y Ford ofrecerá garantías limitadas de hasta un año o 12 mil millas. La herramienta de búsqueda de Amazon permite a los compradores consultar el historial de mantenimiento y el estado del vehículo.

“Al trabajar con concesionarios Ford excepcionales que comparten nuestro compromiso con el servicio al cliente, estamos creando una experiencia de compra de automóviles que combina la certificación de vehículos confiable con la conveniencia por la que Amazon es conocido”, dijo Fan Jin, líder global de Amazon Autos, en un comunicado.

Las acciones de Ford cayeron menos del 1 por ciento a las 9:34 de la mañana en Nueva York. Los minoristas de automóviles, incluidos Carvana y CarMax, también registraron descensos.