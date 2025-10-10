Este es el Ford híbrido que promete 1,200 km con una sola carga.

Hace unas semanas Ford presentó la actualización de Territory, su SUV compacto traído directamente desde China desde 2022 y que ahora muestra una cara mucho más refinada y elegante con una parrilla actualizada y un nuevo diseño de grupos ópticos que dejan de estar divididos y que ahora tanto las luces diurnas como los faros principales se encuentran en el mismo módulo con tecnología LED. La trasera también obtuvo una actualización, y si bien las calaveras siguen siendo horizontales, tienen un toque más sofisticado.

Ford Territory

Adentro el atractivo principal sigue siendo el diseño de la doble pantalla con el cuadro de instrumentos digital y la pantalla táctil central son de 12”. Cuenta con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos e incorpora el sistema operativo SYNC 4, que tiene una respuesta mucho más intuitiva y es más claro. Otra de las mejoras fue el sistema de cámaras de 360 grados con una imagen mucho más nítida.

No obstante esta actualización general del modelo, faltaba conocer al nuevo integrante de la familia: la versión híbrida, misma que llega por primera vez a México y que por ahora estará conviviendo con Escape Híbrida, a pesar de pertenecer al mismo segmento.

Ford Territory

El tren motor está compuesto por un motor de gasolina de 1.5 litros que junto con el apartado eléctrico logran desarrollar 241 caballos de fuerza, mientras que la tracción va a las ruedas delanteras únicamente. Como buen híbrido, el foco de atención se encuentra en el rendimiento de combustible, y de acuerdo con las cifras oficiales de la marca puede recorrer hasta 1,200 km con solo tanque de gasolina.

Ford Territory

Durante la presentación pudimos comprobar la buena respuesta del motor eléctrico, así como la marcha suave y cómoda, características casi necesarias en este tipo de SUV, aunque habrá que probarla en condiciones reales de ciudad para ver de lo que nos puede entregar en cuanto a rendimiento en condiciones reales.

FICHA TÉCNICA