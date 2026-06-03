Trump admite que insultó a Netanyahu por ataques de Israel en el Líbano: ‘Bibi, tenemos que parar esto’

Donald Trump afirmó que insultó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una llamada telefónica esta semana, mientras el presidente estadounidense intentaba reducir la tensión en Líbano y mantener activas las conversaciones de paz con Irán.

“Sí”, dijo Trump en una entrevista con el podcast Pod Force One, al responder una pregunta sobre si lanzó insultos contra Netanyahu, conocido popularmente como Bibi, y si lo llamó loco.

“Me inquietaba un poco que estuviera constantemente peleando con el Líbano”, dijo Trump en el podcast, difundido el miércoles. “En cierto momento, le dije: ‘Bibi, tenemos que parar esto’”.

Trump agregó que “apreciaba mucho a Bibi” y negó que el líder israelí lo hubiera “engañado” para atacar a Irán.

“Yo fui quien lo empezó”, dijo Trump. “Lo empecé porque no pueden tener armas nucleares. Si no fuera por mí, ahora mismo no existiría Israel”.

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La llamada ocurrió el lunes, después de que Irán amenazó con suspender las conversaciones con Estados Unidos y endurecer las restricciones al tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz debido a las amenazas de Israel de bombardear Beirut, capital de Líbano.

Axios informó primero sobre los detalles de la llamada, información que posteriormente confirmó a Bloomberg un funcionario israelí con conocimiento del asunto.

Israel combate a los militantes de Hezbolá, respaldados por Teherán, en Líbano. El grupo lanzó drones contra ciudades del norte del Estado israelí, situación que obligó a miles de civiles a abandonar sus hogares, poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran bombardeos contra Irán a finales de febrero.

Los ataques posteriores de Israel y la invasión terrestre en Líbano causaron más de 3 mil muertes y el desplazamiento de más de un millón de personas. Hezbolá figura como organización terrorista para Estados Unidos y constituye uno de los actores armados no estatales con mayor capacidad en la región.

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Trump, quien también habló con representantes de Hezbolá el lunes, aseguró que el grupo islamista e Israel acordaron cesar los ataques mutuos y que las fuerzas israelíes desistieron de incursiones en Beirut.

Desde la conversación entre Netanyahu y Trump, los enfrentamientos en el sur de Líbano continúan. Sin embargo, Israel evitó ataques contra Beirut y las acciones con drones de Hezbolá contra territorio israelí disminuyeron.

Tampoco hay un avance en las negociaciones con Irán, pese a las buenas señales que dieron la semana pasada.