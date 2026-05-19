¿Qué sabemos de las mexicanas a bordo de la Flotilla Global Sumud detenidas por Israel? Esto informó la SRE

México solicita a Israel la "liberación inmediata" de connacionales que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud.

El Gobierno de México informó que mantiene seguimiento “puntual y permanente” sobre la situación de los ciudadanos mexicanos que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud, interceptada por el ejército israelí mientras se dirigía hacia la Franja de Gaza.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, los mexicanos retenidos ya fueron trasladados a territorio israelí, donde posteriormente serán conducidos a un centro de detención.

“Tenemos la información de que están siendo trasladadas a Israel, de ahí serán llevadas a un centro (de detención) y de ahí buscaremos que haya una liberación inmediata y que puedan regresar a México”, señaló el funcionario, quien también exigió respeto a sus derechos humanos.

SRE activa red consular para liberar a connacionales en Israel

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el canciller detalló que el gobierno mexicano activó una red de asistencia consular con embajadas y consulados en Medio Oriente y Europa, además de mantener contacto permanente con familiares y representantes de los mexicanos involucrados.

“Hemos pedido también tanto en público como en privado al gobierno de Israel que respete los derechos humanos de estas personas, que respete el derecho internacional”, afirmó.

Álvarez Velasco sostuvo que México considera que los activistas navegaban en aguas internacionales.

“Nosotros creemos que estas personas están en una zona de mar internacional que tienen derecho a la libre navegación”, señaló.

En este sentido, la SRE informó que se han implementado mecanismos de reacción consular para ubicar con precisión a las personas detenidas y coordinar esfuerzos con otros gobiernos, dado que en la flotilla participan activistas de diversas nacionalidades.

Agregó que mantiene contacto directo con embajadores mexicanos en Israel, Grecia, Turquía y otros países del corredor mediterráneo.

¿Quiénes son las tres mexicanas que viajaban con la Flotilla Global Sumud?

La Flotilla Global Sumud es una iniciativa de activistas internacionales que transporta alimentos, medicinas y ayuda humanitaria con destino a Gaza, con el objetivo declarado de desafiar el bloqueo marítimo impuesto por Israel desde 2007.

De acuerdo con los organizadores, varias embarcaciones fueron interceptadas en alta mar por fuerzas israelíes.

Hasta el momento, la Cancillería confirmó que al menos tres embarcaciones fueron retenidas por el ejército israelí, entre ellas aquellas en las que viajaban las mexicanas Sol González, Violeta Núñez Rodríguez y Paulina del Castillo.

Otras dos embarcaciones permanecen en puerto y al menos dos más continúan en ruta hacia Gaza, una de ellas en proceso de ser interceptada, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la SRE.

El gobierno mexicano indicó que se encuentra coordinando acciones con países de Europa y Medio Oriente para dar seguimiento a la situación de los participantes de la flotilla, así como para asegurar acceso consular inmediato a los detenidos.

La Cancillería reiteró que su objetivo es lograr la liberación de los ciudadanos mexicanos lo antes posible y garantizar su retorno seguro al país, una vez concluidos los procedimientos establecidos por las autoridades israelíes.

Con información de EFE.