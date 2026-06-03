La siguiente competencia para la industria automotriz de Norteamérica

redefiniendo a la industria automotriz, también lo hacen con la industria llantera.

En los últimos meses, una pregunta aparece constantemente en las conversaciones dentro de la industria automotriz: ¿qué tan preparada está Norteamérica para la siguiente etapa de competencia global?

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá forma parte de esa conversación, aunque el tema de fondo va mucho más allá del acuerdo comercial. Lo que realmente está en juego es la capacidad de la región para mantener relevancia industrial en un entorno que cambió de velocidad mucho más rápido de lo que muchos esperaban.

Durante años, la industria perfeccionó la eficiencia, escala y velocidad de manufactura. Esa lógica ayudó a construir una de las plataformas industriales más sofisticadas del mundo. Sin embargo, gran parte de la presión actual viene de otro lugar: mantener la estabilidad en un escenario donde prácticamente todas las variables cambiaron al mismo tiempo.

Electrificación, transformación tecnológica, presión regulatoria, regionalización de cadenas de suministro y nuevos jugadores globales están obligando a la industria a reaccionar con una rapidez distinta. Lo interesante es que ya no se trata de un solo cambio, varios ocurren simultáneamente y eso modifica la manera de planear inversiones, desarrollar proveedores y tomar decisiones de largo plazo.

Y en consecuencia, también está cambiando la forma en que entendemos la competitividad.

Durante mucho tiempo, Norteamérica contó una ventaja muy clara: la profundidad industrial. La integración manufacturera entre México, Estados Unidos y Canadá tomó décadas en consolidarse. Hoy, detrás de cada vehículo existe una red compleja de proveeduría, especialización técnica, infraestructura y conocimiento operativo que difícilmente puede replicarse en poco tiempo.

A veces esa profundidad industrial suele darse por sentada, pero en momentos de presión se vuelve evidente el valor de contar con cadenas de suministro maduras, talento especializado y décadas de conocimiento acumulado.

La resiliencia manufacturera no aparece de manera espontánea, requiere inversión constante, formación de talento, cadenas de suministro maduras y estabilidad suficiente para desarrollar capacidades de largo plazo. Por ello la discusión alrededor de la región ya no gira únicamente alrededor de costos o volumen de producción. También gira alrededor de estabilidad.

La velocidad con la que nuevos jugadores han ganado espacio obligó a toda la industria a reaccionar más rápido. Conversaciones sobre innovación, desarrollo de producto o eficiencia operativa, que probablemente habrían tomado años bajo otro contexto competitivo, hoy forman parte de decisiones que deben tomarse prácticamente en tiempo real.

El reto aparece cuando la presión competitiva comienza a separarse de condiciones equivalentes de regulación, estructura de costos o estándares industriales. En ese punto, la conversación deja de sentirse exclusivamente comercial y empieza a tocar temas relacionados con inversión regional, sostenibilidad industrial y estabilidad de largo plazo.

En medio de toda esta transformación, el consumidor también cambió. Hoy existe más información y una expectativa creciente alrededor de seguridad, desempeño, durabilidad y confiabilidad. Las decisiones de compra dejaron de responder únicamente a novedad o precio; ahora la atención es sobre productos capaces de mantener desempeño consistente en el tiempo. Esto eleva inevitablemente el nivel de exigencia para toda la industria.

Miguel Pacheco Ancona, presidente de Bridgestone Latinoamérica Norte.

El sector llantero refleja claramente esa evolución. Como parte de la cadena de valor de la movilidad, las mismas transformaciones que hoy están redefiniendo a la industria automotriz también modifican la manera en que se desarrollan, producen y gestionan las llantas.

Lo que antes podía verse como una conversación especializada hoy forma parte del centro de la discusión industrial. Temas como trazabilidad de materiales, circularidad o disponibilidad de materias primas influyen cada vez más en las decisiones de inversión, producción y desarrollo tecnológico de las empresas llanteras.

Por ejemplo, la economía circular también dejó de percibirse como una conversación separada del negocio y comenzó a integrarse en la operación diaria: cómo optimizar recursos, reducir desperdicios y fortalecer cadenas de suministro en un entorno donde cada vez hay menos margen para improvisar. Esa evolución demuestra la capacidad de la industria para adaptarse a prioridades en constante transformación.

En movilidad, una llanta puede parecer un componente simple, pero en realidad cumple una función mucho más compleja: mantener estabilidad, control y capacidad de respuesta aun cuando las condiciones del camino cambian constantemente.

Creo que la industria automotriz entra a una etapa muy similar. Los cambios que vienen exigirán adaptación, pero también pondrán en perspectiva el valor de capacidades fundamentales para su evolución: conocimiento técnico, integración industrial, inversión sostenida y una visión de largo plazo.

Y si algo ha demostrado el sector automotriz, a lo largo de su historia, es precisamente esa capacidad de adaptación. Ha superado crisis financieras, disrupciones logísticas, transformaciones regulatorias y cambios tecnológicos profundos.

Lo que esta industria me ha enseñado, es que el verdadero desempeño no depende únicamente de la velocidad. Al final, las industrias más sólidas no son las que aceleran bajo cualquier condición, sino aquellas capaces de mantener dirección y control incluso cuando el camino se vuelve más complejo.

Por Miguel Pacheco Ancona, presidente de Bridgestone Latinoamérica Norte.

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