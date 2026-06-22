Otra vez Salamanca: Asesinan a cinco personas cerca de un campo de fútbol

Cinco personas, entre ellas tres adolescentes, fueron asesinadas durante un ataque armado registrado la noche del sábado en la comunidad de San Juan de Razos, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la calle Los Laureles, a un costado de un campo de futbol, donde un grupo de personas se encontraba reunido cuando hombres armados llegaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones antes de escapar.

En el lugar murieron José María García Robles, de 28 años; Juan Alejandro, de 32; Emiliano, de 15; y los adolescentes Mateo y Manuel, ambos de 17 años. Además, Ángel Gabriel, de 20 años, resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Tras el reporte de las detonaciones, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento de indicios. La Fiscalía estatal informó que activó los protocolos de investigación correspondientes para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

La Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) confirmó que una de las víctimas fue José María García Robles, estudiante de la licenciatura en Gestión de Capital Humano.

La institución publicó una esquela en la que expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del alumno tras darse a conocer su fallecimiento.

El ataque ocurrió a unos días de la celebración de San Juan Bautista, considerada una de las festividades más importantes para la comunidad de San Juan de Razos. Durante este domingo, habitantes acudieron al sitio donde ocurrió la agresión para colocar veladoras, flores y mensajes de despedida en memoria de las víctimas.

Tiroteos en campos de futbol en Salamanca

El ataque de San Juan de Razos se suma a otros hechos de violencia registrados en espacios deportivos del municipio.

En distintas ocasiones, campos de futbol en Salamanca han sido escenario de agresiones armadas con saldo de personas muertas y lesionadas, lo que ha motivado la intervención de corporaciones de seguridad y de la Fiscalía estatal para realizar las investigaciones correspondientes en cada caso.