Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y temperaturas frescas el martes 23 de junio

La CDMX y el Estado de México esperan cielos nublados y lluvias para el martes 23 de junio.

El martes 23 de junio, el Valle de México experimentará un clima de cielo mayormente nublado con temperaturas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la presencia de chubascos y lluvias.

Diversos sistemas meteorológicos, como una línea seca y canales de baja presión, influirán en las condiciones para la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en CDMX y Edomex?

Para la Ciudad de México, se anticipan temperaturas mínimas de 11.3°C y máximas de 22.0°C. En contraste, Toluca, en el Estado de México, registrará un ambiente más frío, con mínimas de 6.7°C y máximas que no superarán los 17.0°C durante el día. Esta diferencia destaca la variación climática de la región.

En Naucalpan de Juárez, los habitantes verán temperaturas que irán de los 10.7°C como mínima a los 22.0°C como máxima. Mientras tanto, en Ecatepec de Morelos, se presentarán las temperaturas más cálidas de la zona, con una mínima de 11.7°C y una máxima que alcanzará los 23.0°C. Estas variaciones son clave para los residentes.

¿Lloverá mañana martes en el Valle de México?

El pronóstico general indica cielo nublado en toda la región del Valle de México. Se esperan chubascos intermitentes y lluvias de ligeras a moderadas durante el día. Aunque no se tiene un porcentaje de probabilidad específico por ciudad, las condiciones atmosféricas favorecen la presencia de precipitaciones en varias áreas.

Los vientos serán ligeros en la mayoría de los municipios. En Ciudad de México y Naucalpan, el viento soplará a unos 8 km/h, mientras que en Toluca será de 5 km/h. Ecatepec registrará vientos de hasta 9 km/h. El cielo nublado predominará, lo que ayudará a mantener las temperaturas frescas durante todo el martes.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 23 de junio : Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h. Miércoles 24 de junio : Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Jueves 25 de junio: Máxima de 20°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un descenso gradual de las temperaturas máximas, pasando de 24°C el martes a 20°C el jueves. Las mínimas se mantendrán estables, alrededor de los 11°C. El cielo seguirá nublado y se esperan lluvias, especialmente por la interacción de canales de baja presión y humedad del Pacífico.

¿Cómo protegerse del clima fresco y las lluvias en la zona?

Ante el ambiente fresco y la posibilidad de lluvias, se recomienda a la población tomar precauciones. Es importante abrigarse bien, especialmente por las mañanas y noches, cuando las temperaturas son más bajas. Mantenerse hidratado sigue siendo vital, aunque el calor no sea intenso, para cuidar la salud respiratoria.

Se aconseja llevar un paraguas o impermeable al salir de casa, previendo los chubascos. Los conductores deben manejar con precaución debido al pavimento mojado. También es buena idea revisar techos y desagües para evitar acumulaciones de agua que puedan causar problemas durante las precipitaciones.

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