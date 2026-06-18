¡Aguacero en Ecatepec! Así estará el clima este viernes 19 de junio, con alta probabilidad de lluvias

Así estará el clima en Ecatepec de Morelos este viernes 19 de junio.

Ecatepec de Morelos se prepara para un viernes 19 de junio con un pronóstico de cielo mayormente nublado y una alta probabilidad de lluvias. Los habitantes del municipio deberán tomar precauciones ante las condiciones climáticas que se esperan en el Valle de México.

(Cielo gris sobre Ecatepec, anticipando un viernes lluvioso)

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Ecatepec de Morelos?

Para mañana, la temperatura actual se registrará en 20.1°C. La mínima descenderá hasta los 12.0°C, mientras que la máxima alcanzará los 28.0°C en el municipio.

Estas variaciones térmicas sugieren un día fresco por la mañana y noche, con un ambiente templado durante las horas centrales. La velocidad del viento será moderada, de 6.0 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este viernes en Ecatepec de Morelos?

La probabilidad de precipitación para el viernes 19 de junio es muy alta, alcanzando un 90%. Los habitantes de Ecatepec deben estar preparados para posibles aguaceros a lo largo del día.

Las condiciones atmosféricas indican un cielo predominantemente nublado. Se aconseja a la población consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante cualquier cambio repentino.

¿Cómo estará el clima en Ecatepec los próximos días?

El pronóstico extendido para Ecatepec de Morelos es constante.

Jueves 18 de junio: Máx 28°C, Mín 12°C.

Viernes 19 de junio: Máx 27°C, Mín 11°C.

Sábado 20 de junio: Máx 26°C, Mín 11°C.

Esta tendencia de nubosidad y temperaturas estables, con máximas que descienden ligeramente cada día, sugiere un patrón climático predecible para el fin de semana en el municipio.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Ecatepec?

Se recomienda a los ecatepequenses llevar paraguas o impermeable debido a la alta probabilidad de lluvia. También es prudente considerar una chamarra ligera por las temperaturas mínimas.

Mantenerse hidratado es fundamental, incluso con el ambiente fresco. Es importante estar atento a los comunicados de Protección Civil del Estado de México ante cualquier contingencia.

Fuente: CONAGUA.

¿Afectará el clima las actividades en Ecatepec?

Las condiciones climáticas podrían impactar la movilidad y las actividades al aire libre en Ecatepec. Se sugiere planificar los traslados con tiempo extra y ajustar planes deportivos o recreativos.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.