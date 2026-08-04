Te digo Juan, para que escuches, Lenia

La SCJN reinició ayer actividades tras su periodo vacacional y seguro que llegaron con nuevos bríos. El ministro Giovanni Figueroa, incluso, pidió de sus pares una renovada actitud para lograr consensos, no forzados, sino con debates que se sustenten en la razón jurídica y sean respetuosos, tener una escucha atenta y apertura mental frente a nuevos argumentos. El disenso, dijo, es bienvenido, pero no así las diferencias por motivos políticos o personales. Destacó que las decisiones de la Corte obligan a todos por igual, incluso a quienes votan en minoría. El discurso parecía tener destinatario, ¿verdad, doña Lenia?

¿Prudencia o indefinición?

Contrario a los morenistas, Luis Donaldo Colosio, senador por Movimiento Ciudadano, afirmó que esperará hasta diciembre para tomar sus decisiones electorales. Así que todavía tiene unos meses para resolver si se postula a la gubernatura de Nuevo León o a la de Sonora. “No quiero adelantarme como hacen otras personas, de manera a veces tan burda y grosera”. Lo cierto es que quizá parte de la definición depende de ver si su compa Samuel García le deja el terreno libre o sigue allanándolo para su esposa Mariana.

Denuncia por daños a Canal Once

Con la novedad de que Canal Once presentó una denuncia ante la FGR por daños al acervo histórico público audiovisual del país. La directora general de canal, Renata Turrent, dio a conocer que la televisora encontró daños importantes, particularmente en la videoteca histórica, luego de que estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tomaron las instalaciones para exigir a las autoridades educativas la entrega de más presupuesto.

Mejor no exponerse

Quien anda evitando las apariciones públicas es el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, esto en medio de la crisis que atraviesa la Máxima Casa de Estudios por las trampas en la prueba de admisión y el examen de control que se aplicará para intentar apagar el incendio. Lomelí tenía programado participar en la inauguración de la Reunión de Verano de la Comisión de Iniciativas Internacionales de la Association of Public and Land-grant Universities, pero al final canceló su asistencia y solo envió un mensaje que fue leído por la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz.

Consejo no pedido

Ayer llamó la atención que la presidente Claudia Sheinbaum invitó a participar vía remota en la denominada “mañanera del pueblo” al psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, para defender la idea de eliminar el uso de celulares en las escuelas. Sin embargo, sorprendió que el especialista aprovechó para dar un consejo a la mandataria mexicana: “Mi consejo es el siguiente: que se centre en el diseño de las plataformas, no en regular o prohibir contenidos”. ¿Atenderá la mandataria la recomendación? Es pregunta.

¿Derecho de réplica en la mañanera?

El tema de la protección de los derechos de las audiencias sigue dando de qué hablar. Resulta que Jorge Romero, líder nacional del PAN, señaló que como oposición exigirán que la presidenta Claudia Sheinbaum garantice que la llamada mañanera del pueblo cuente con derecho de réplica. Es de todos sabido que la visión del PAN sobre la propuesta presidencial es que será un método de censura y control del gobierno. “Lo que vamos a exigirle en estos lineamientos es que se regule también el derecho de réplica en sus mañaneras, para que se responda en tiempo real a la presidenta”, se atrevió a soñar el líder panista.