‘Caprichito’ de Trump le salió caro a la UFC: Pierde 30 mdd por evento en la Casa Blanca

Ciryl Gane de Francia aterriza y Alex Pereira de Brasil en el Campeonato Interino de Peso Pesado de UFC durante UFC Freedom 250 en la Casa Blanca en Washington el 14 de junio. (Bloomberg).

TKO Group Holdings Inc dijo que perdió $ 30 millones en el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250 celebrado en Washington el 14 de junio, pero ganó de otras maneras en términos de exposición de los medios y acuerdos de asociación.

El evento, que forma parte de las celebraciones del presidente Donald Trump por el 250 cumpleaños de la nación, fue controvertido.

Fue la primera vez que se organizó un concurso de deportes de combate en el jardín sur de la Casa Blanca.

¿Qué dijeron los ejecutivos de TKO tras las pérdidas millonarias?

Los ejecutivos de TKO, la empresa matriz de la liga Ultimate Fighting Championship, calificaron el evento como un “éxito rugiente” en una conferencia telefónica con analistas el lunes, diciendo que daría sus frutos a largo plazo en términos de construcción de la base de fanáticos del deporte y en las relaciones comerciales.

El evento generó mil millones en “medios ganados”, publicidad de la cobertura de prensa, así como 25 nuevos socios de marketing, muchos de ellos firmando acuerdos de varios años, dijeron los ejecutivos.

El UFC y su socio de transmisión Paramount Skydance Corp habían dicho anteriormente que el evento atrajo a 34 millones de espectadores en todo el mundo.

TKO, que también posee la liga de lucha libre de la WWE, reportó ventas y ganancias del segundo trimestre que superaron las estimaciones de los analistas.

La compañía aumentó sus pronósticos para 2026 para ambos debido a las mayores expectativas para el año.