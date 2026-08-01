‘Hello, Greenland’: Trump no olvida al territorio y así es como vuelve a mostrar interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrar su interés en Groenlandia al compartir un mensaje en su red Truth Social con una fotografía suya sobre la isla con la frase, “Hello, Greenland”.

Desde enero de 2025, incluso antes de tomar posesión de la presidencia en la Casa Blanca, Trump insistía en que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos y ha sido una de sus fijaciones a lo largo de este año y medio de mandato.

El mandatario alega motivos económicos y de seguridad, especialmente el control del Ártico frente a China y Rusia, para justificar las pretensiones sobre la isla.

Tanto la posición de la UE como de la OTAN han sido de rechazo y de defensa total de la soberanía de Groenlandia cada vez que Trump se ha pronunciado sobre el intento de control de este territorio autónomo dependiente de Dinamarca.

Este mismo miércoles, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pidió a Trump respeto a la integridad territorial y al derecho a la autodeterminación de la isla ártica, al tiempo que afirmó que el territorio autónomo danés “no está en venta”.

En un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook, Nielsen señaló que, “lamentablemente, debemos repetirlo nuevamente: Groenlandia no está en venta”.

“Debe respetarse la integridad territorial, el derecho internacional y nuestro derecho a la autodeterminación”, sostuvo.

Trump también va por Venezuela: Publica mapa donde el país sería el estado 51 de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en un mensaje de su red Truth Social un mapa de Venezuela en el que el país caribeño aparecía pintado con la bandera estadounidense y con la leyenda “Estado 51”.

Desde la captura de Maduro, Estados Unidos ha ejercido un tutelaje sobre el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con el objetivo de alcanzar la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.

El mensaje de Trump en su red social llega en un momento en que el Parlamento venezolano y un grupo de opositores han anunciado que iniciarán conversaciones, apoyadas por Washington, a partir de este sábado para promover la democracia en el país.