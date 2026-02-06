Francia instala consulado en Groenlandia para frenar ‘ambición’ de Trump: ‘Es una señal a su soberanía’

Francia inauguró su consulado en Nuuk, el primero de un país de la Unión Europea en Groenlandia. (Foto: EFE)

Francia inauguró este viernes 6 de febrero oficialmente su consulado en Nuuk, el primero de un país de la Unión Europea en Groenlandia, con el objetivo de reformar lazos bilaterales y respetar la integridad territorial de Dinamarca, frente a las ambiciones de Estados Unidos de hacerse con la isla ártica.

De esta manera, Jean-Noël Poirier asumió sus funciones hoy como cónsul general de Francia en Nuuk, informó el portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, en un comunicado.

Francia “se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia”, destacó Confavreux, al recordar que se cumple así el anuncio efectuado por el presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado junio durante una visita a la isla.

Macron había acelerado los preparativos para abrir el consulado tras mantener conversaciones con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un contexto de tensiones con Estados Unidos por las aspiraciones de este país sobre la isla.

El consulado, ubicado en Nuuk, busca apoyar misiones científicas y facilitar la instalación de empresas francesas, además de tener un valor simbólico frente a las ambiciones estadounidenses.

Macron subrayó que la apertura de la legación representa una “señal política” de respaldo a la soberanía danesa y a la cooperación europea en el Ártico.

“Francia reitera su compromiso de respetar la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, insistió hoy el portavoz de Exteriores.

A finales de enero pasado Emmanuel Macron confirmó que el consulado estaba abierto pero que el nuevo cónsul general se instalaría a comienzos de febrero para fortalecer la colaboración bilateral en ámbitos científicos, económicos y culturales.

España promete enviar su Ejército a Groenlandia... si así lo decide la OTAN

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró que España estará en Groenlandia si así lo decide la OTAN, si bien en este momento no está prevista “ninguna misión” y apuesta por “cauces diplomáticos”.

Robles respondió sobre la posible presencia de las fuerzas armadas españolas en Groenlandia, ante la amenaza de Estados Unidos de hacerse con el control de la isla, que pertenece a Dinamarca, y después de que varios países europeos hayan enviado apoyos.

“España pertenece a la Alianza Atlántica y la Alianza Atlántica en este momento no ha tomado ninguna decisión ni tiene en marcha ninguna misión en Groenlandia”, dijo en declaraciones a los medios en un acto en la ciudad española de A Coruña (noroeste).

La ministra apuntó que el presidente del comité militar de la OTAN, Giuseppe Cavo Dragone, está de visita en Madrid, y ayer se reunió con él y según lo que le trasladó el diplomático: “la Alianza Atlántica no tiene presente realizar una misión”.