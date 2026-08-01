Trabajadores y pescadores de Pie de la Cuesta se suman a Esthela Damián en defensa de la soberanía nacional

La aspirante enfatizó la deuda histórica que se tiene con las comunidades productivas de la costa guerrerense.

En el marco de su trabajo por el puerto de Acapulco, Esthela Damián Peralta sostuvo hoy una prolífica agenda de territorio que unió la fuerza de la organización comunitaria con el sector productivo.

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y pescadores de Pie de la Cuesta se sumaron a Damián Peralta en defensa de la soberanía nacional.

En el Parque Durango de la colonia Progreso tuvo lugar una nutrida Asamblea Informativa a la que asistió el reconocido líder social Daniel Bello y cientos de trabajadores de CAPAMA, así como vecinos que reafirmaron su respaldo a la transformación.

Posteriormente, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal se trasladó a la icónica comunidad de Pie de la Cuesta donde se reunió con pescadores de la región.

En un diálogo cálido, abordaron las necesidades prioritarias para impulsar la pesca artesanal, garantizar la certidumbre económica y devolverle la prosperidad a las familias que viven del mar.

Durante el encuentro en la colonia Progreso, Damián Peralta destacó que la suma de voluntades en las colonias populares es la columna vertebral de este gran proyecto social.

“La colonia Progreso es corazón y motor de Acapulco. De la mano de líderes comprometidos como Daniel Bello y con la participación activa de las familias, estamos tejiendo una firme alianza. El ‘Guerrero del Futuro’ no se diseña en un escritorio; se edifica en los parques, en las calles y escuchando de frente a un pueblo que exige un mañana de paz y bienestar”, afirmó Esthela Damián.

Por su parte, al dirigirse a los trabajadores del mar en Pie de la Cuesta, la aspirante enfatizó la deuda histórica que se tiene con las comunidades productivas de la costa guerrerense.

“Nuestros pescadores de Pie de la Cuesta son guardianes de la tradición y el sustento de miles de hogares. La transformación debe sentirse en la mesa de quienes trabajan la tierra y el mar; por eso, nuestro compromiso es absoluto para impulsar apoyos directos, desarrollo sostenible y justicia social para todo el sector pesquero”, concluyó.

Con esta prolífica gira sabatina por Acapulco, Esthela Damián demuestra un liderazgo maduro, cercano y de amplio consenso, consolidando el proyecto de unidad que encabeza.