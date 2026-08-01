UEFA y Concacaf piden revisar la presidencia de Gianni Infantino en la FIFA: ‘Ha perdido la confianza’

A través de un comunicado, la UEFA pidió identificar a los responsables de crear y proponer el plan de inversión privada de la FIFA: [Fotografía. Xinhua]

La retirada del plan financiero impulsado por Gianni Infantino no puso fin a la crisis en la FIFA. Luego de que el máximo organismo del futbol anunciara que desistía de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), la UEFA y la Concacaf celebraron la decisión, aunque dejaron claro que consideran insuficiente la medida.

Las dos confederaciones coincidieron en que el retiro del proyecto representa una victoria para el futbol, pero advirtieron que el episodio no puede darse por cerrado. Ambas sostuvieron que ahora corresponde esclarecer cómo se gestó una iniciativa que buscaba abrir la puerta a inversionistas privados en el principal activo comercial de la FIFA: la Copa del Mundo.

De igual forma, las dos organizaciones endurecieron su postura frente a la administración de Gianni Infantino al exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y una revisión de la gobernanza de la FIFA.

¿Qué dijo la UEFA sobre la decisión de la FIFA de retirar el plan de inversión privada?

En su comunicado, la UEFA calificó como positiva la decisión de la FIFA de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise, aunque aseguró que el episodio dejó al descubierto graves problemas en la forma en que se impulsó la iniciativa.

El organismo europeo sostuvo que la propuesta fue rechazada por unanimidad por sus asociaciones miembro y recordó que también encontró oposición entre otras confederaciones y federaciones nacionales.

La UEFA también agradeció el respaldo de aficionados, ligas, clubes, jugadores, gobiernos y otros actores del futbol que expresaron públicamente su rechazo a la iniciativa.

“El fútbol no está en venta. La retirada de esta propuesta es una victoria para todo el fútbol”, señaló la UEFA.

El organismo europeo también pidió identificar a los responsables de los “planes secretos” con los que se desarrolló la propuesta y afirmó que la actual dirigencia de la FIFA “perdió la confianza” de una parte importante de la comunidad futbolística.

La organización recordó que Gianni Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016 con promesas de transparencia y buena gobernanza, compromisos que, a su juicio, quedaron debilitados por la forma en que se presentó el proyecto.

Además, propuso que, en lugar de recurrir a inversionistas privados, la FIFA utilice parte de sus reservas económicas para fortalecer el programa FIFA Forward y apoyar directamente el desarrollo del futbol en sus 211 asociaciones miembro.

UEFA y Concacaf criticaron la gestión de Gianni Infantino para impulsar el proyecto para atraer inversión privada a la FIFA. (EFE)

Concacaf pide revisar los mecanismos de gobernanza de la FIFA

La Concacaf también celebró que la FIFA retirara la propuesta, aunque aseguró que el verdadero problema fue la manera en que se intentó impulsar el proyecto.

La confederación destacó la unidad mostrada durante los últimos días para defender los principios de buena gobernanza y los intereses del futbol a largo plazo.

“Una propuesta de esta magnitud no llega a esta instancia por casualidad. Es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol. Es imperativo un análisis exhaustivo de esta presidencia”, afirmó la Concacaf.

Asimismo, informó que sus representantes en el Consejo de la FIFA impulsarán una revisión de los mecanismos de gobernanza, liderazgo y rendición de cuentas.

¿Cómo era el proyecto financiero que terminó retirando la FIFA?

La controversia comenzó cuando la FIFA presentó FIFA Forward Enterprise (FFE), una subsidiaria que concentraría las operaciones comerciales y la organización de eventos del organismo, incluido el Mundial, considerado su activo más valioso.

El plan contemplaba vender hasta el 20 por ciento de participación de esa empresa a inversionistas privados para obtener nuevos recursos destinados a programas de desarrollo del futbol.

La FIFA defendió la iniciativa al asegurar que el futbol no estaba en venta y que cualquier decisión dependería del respaldo de la mayoría de sus asociaciones miembro.

Sin embargo, la propuesta encontró una rápida oposición. La UEFA fue la primera confederación en rechazarla públicamente, seguida por la Concacaf y la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

A esa presión se sumó la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor principal de Gianni Infantino, quien manifestó su desacuerdo con el proyecto.

Finalmente, la FIFA anunció que la propuesta no seguiría adelante al reconocer que las consultas realizadas evidenciaron una división que impedía cumplir el objetivo para el que había sido concebida: fortalecer a las asociaciones miembro y al futbol mundial.