Lo atacaron durante una grabación: Esto sabemos del asesinato del rapero Soldis C4 en Guadalajara

El asesinato de Soldis C4 se suma a una serie de ataques contra raperos en Guadalajara y su zona metropolitana[Fotografía. ChatGPT]

¿Se vuelve a repetir el caso de Lefty SM? La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el asesinato de Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, mejor conocido como Soldis C4, rapero y productor musical que fue atacado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.

De acuerdo con la información oficial, el crimen ocurrió mientras el artista se encontraba en la vía pública preparando la grabación de un videoclip musical. Un sujeto armado se acercó y disparó en su contra en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.

El ataque ocurrió la tarde del 31 de julio. Tras el reporte de detonaciones, paramédicos llegaron al sitio y confirmaron la muerte de Soldis C4. La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación para esclarecer el homicidio y ubicar al responsable.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Soldis C4 en Guadalajara?

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Ahuehuetes y la calle Miguel Orozco Camacho. De acuerdo con los primeros reportes, Soldis C4 se encontraba junto a otras personas cuando un sujeto con el rostro cubierto llegó al sitio y disparó en varias ocasiones.

Diversas versiones señalan que el rapero recibió múltiples impactos de bala. Tras la agresión, el atacante escapó en una motocicleta, mientras vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del crimen e identificar al responsable. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

¿Quién era el rapero Soldis C4?

Soldis C4 era el nombre artístico de Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, rapero y productor musical originario de Guadalajara que formaba parte del sello discográfico La Clika Music.

Durante su carrera desarrolló su proyecto dentro de la escena independiente del rap urbano, donde ganó reconocimiento por canciones como Fuego, Turbio, Mi Destino, Antes Que Ustedes y Rifando en la Calle, además de colaborar con artistas como Mudo Beats, Tripolar CM, LVNO y Richy ST.

Además de interpretar sus propios temas, también participó como productor musical en distintos proyectos de artistas emergentes del occidente del país, consolidándose como una figura conocida dentro del movimiento urbano de Guadalajara.

Horas antes de que se confirmara su fallecimiento, Soldis C4 realizó una publicación en su cuenta de Instagram dedicada al rapero Mudo Beats.

La imagen mostraba al artista portando una sudadera negra con la leyenda “La Clika”, en referencia al sello discográfico al que ambos pertenecían.

¿Cómo reaccionó la comunidad del rap?

El sello La Clika Music confirmó el fallecimiento del artista mediante un comunicado publicado en redes sociales y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Las muestras de apoyo no tardaron en multiplicarse. Seguidores, músicos y productores recordaron la trayectoria de Soldis C4 y lamentaron su muerte.

Uno de los mensajes más comentados fue el del productor Leonardo Jocker, quien aseguró haber conocido al rapero durante más de 15 años y recordó las colaboraciones que realizaron a lo largo de su carrera.

“Soldis C4 descansa en paz. Más de 15 años de conocerte, carnal, de los primeros raperos con los que hice amistad antes de las redes sociales. Gracias por haberte tomado el tiempo de haber participado en varios de mis proyectos. Un gusto haber coincidido en este camino. Buen viaje. Descansa en paz”.

¿Qué otros raperos han sido asesinados en Guadalajara?

El caso de Soldis C4 se suma a una serie de homicidios que golpearon a la escena del rap en Guadalajara y su zona metropolitana durante los últimos años.

Entre los casos más conocidos están Perro Loko y Crash Lokote, ambos asesinados en 2017; Mr. Yosie Lokote, en 2018; Panchas Psicho y Neber Uno Tres, en 2019; Ruff, hermano de C-Kan, asesinado en 2021; y Lefty SM, atacado en Zapopan en 2023.

Un estudio del investigador Julio César Hernández Cuevas, doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de Jalisco y publicado en la revista Intersticios Sociales, documentó que entre 2017 y 2023 al menos siete raperos fueron asesinados en el Área Metropolitana de Guadalajara.