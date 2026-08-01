Detienen a panameño acusado de reclutar jóvenes para la guerra de Rusia contra Ucrania

El imputado, por su parte, negó las acusaciones en su contra, aseguró que sólo es un taxista. (Foto: Fiscalía de Panamá)

Un ciudadano panameño acusado de reclutar jóvenes para la guerra de Rusia contra Ucrania quedó en detención provisional este sábado 1 de julio bajo el cargo de trata de personas, informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El hombre, de 70 años de acuerdo con datos de la prensa local, fue aprehendido el jueves pasado en el principal aeropuerto de Panamá durante un procedimiento en el que dos jóvenes señalados por las autoridades como víctimas fueron rescatados.

Durante la audiencia judicial celebrada este sábado, la Fiscalía logró la legalización de una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento, incautación de datos y la aprehensión en flagrancia, todas estas solicitudes aceptadas por el tribunal, además de darse por formulada la imputación, indicó un comunicado oficial.

¿Qué se sabe sobre el presunto reclutador de Rusia en Panamá?

Medios locales informaron que la Fiscalía aseguró durante la audiencia judicial que a las víctimas se les ofrecía un salario mensual de 3 mil dólares y un bono de 70 mil dólares pagadero tras su participación en el conflicto bélico.

El imputado, por su parte, negó las acusaciones en su contra, aseguró que sólo es un taxista que prestó el servicio de transporte, que los reclutadores están en Rusia.

La Fiscalía de Panamá informó el martes que abrió cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que recibieron ofertas de empleo en el extranjero y terminaron en la guerra de Ucrania, en la que al menos un nacional del país centroamericano ha muerto, según el Gobierno.

El vicecanciller panameño, Carlos Guevara Mann, confirmó que tiene registrados 24 panameños relacionados con la guerra, 19 asociados a las fuerzas rusas y cinco a las ucranianas.

Panamá pide tener cuidado con ofertas laborales al extranjero

El Gobierno de Panamá ha pedido a los panameños cautela ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas con el reclutamiento para la guerra.

Según los testimonios de familiares y de antiguos comandantes de la fuerza pública de Panamá, hay casos de panameños que se han enrolado voluntariamente, pero también de otros que han llegado al frente bajo engaños.