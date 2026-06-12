Putin abrirá un segundo frente: Suecia dice que Rusia planea otro ataque armado... más allá de Ucrania

Suecia contempla la posibilidad de que Rusia intente poner a prueba la cohesión de la OTAN y su compromiso con la defensa mutua mediante algún tipo de ataque militar en un plazo relativamente corto.

El informe sueco publicado este viernes 12 de junio por la comisión parlamentaria de defensa afirma que tales acciones militares podrían ocurrir si el Kremlin considera que “las condiciones políticas son favorables”, incluso si el equilibrio militar de fuerzas no cumple con los requisitos tradicionales para un ataque.

Estos comentarios ponen de relieve una reciente reevaluación sobre la rapidez con la que Moscú podría abrir un segundo frente, además de atacar a Ucrania.

Evaluaciones anteriores sugerían que las fuerzas rusas necesitarían varios años para reorganizarse tras el fin de la guerra, pero la agencia de inteligencia militar sueca indicó en un informe reciente que Rusia ya tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque armado limitado más allá de Ucrania.

Suecia es el último país en unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras su adhesión en 2024. Solicitó su ingreso junto con la vecina Finlandia tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Elementos importantes de las fuerzas armadas rusas no se han visto afectados significativamente por la guerra, según un informe de la comisión de defensa sueca, que destaca sus capacidades para la guerra híbrida, las fuerzas aéreas y navales, y los medios de ataque de largo alcance.

Rusia suma tropas en la península de Kola y en el Ártico, aleta suecia

Rusia está formando nuevas unidades, incluso en el distrito occidental de Leningrado, y continúa su acumulación de tropas en la península de Kola y en el Ártico, según el informe.

Además de sus advertencias más severas sobre Rusia, la comisión sueca también destacó los cambios en la relación de Europa con Estados Unidos desde su último informe en 2024.

Según el informe, la conducción de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos bajo la actual administración estadounidense se caracteriza cada vez más por la “imprevisibilidad, los cambios rápidos, el transaccionalismo, una retórica más dura y una mayor disposición a usar la fuerza militar unilateralmente”.