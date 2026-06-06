Ucrania responde a Putin con ataque con drones tras rechazar reunión con Zelenski

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo, último día de un importante foro de inversiones, horas después de que el presidente Vladimir Putin hablara en el evento y rechazara una propuesta de conversaciones con Kiev.

Los ataques contra la ciudad y la región circundante provocaron un incendio en una instalación del Ministerio de Defensa e interrumpieron las operaciones del segundo aeropuerto comercial más grande de Rusia durante varias horas.

La defensa aérea rusa derribó 144 drones sobre la región de Leningrado, según informó el gobernador Alexander Drozdenko en un mensaje en Telegram, quien calificó el ataque como sin precedentes. Un incendio se desató en una instalación del Ministerio de Defensa en el distrito de Lomonosovsky, situación que obligó a una evacuación parcial de residentes cercanos.

¿Cuáles fueron los objetivos de Ucrania en territorio ruso?

La base naval de Kronstadt, ubicada en la isla de Kotlin, al oeste de la ciudad, permaneció cerrada al tráfico durante un breve periodo, según informó la administración del distrito.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó los ataques en la región de San Petersburgo y afirmó que estuvieron dirigidos contra arsenales de la Armada rusa, así como contra Kronstadt. Además, un depósito de petróleo en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, también fue atacado, según informó Zelenski en redes sociales.

De acuerdo con un comunicado publicado en Facebook por el Estado Mayor de Ucrania, se registraron explosiones en la base naval de Kronstadt, considerada un centro estratégico para el abastecimiento, la reparación y el apoyo de la Flota del Báltico rusa.

El depósito petrolero de Petergofskaya y la terminal petrolera de Neste, en la ciudad de Lomonosov, en la región de Leningrado, resultaron afectados, al igual que un centro de apoyo logístico en Bolshaya Izhora.

Por otra parte, las autoridades rusas informaron que la zona afectada por el incendio en el depósito de petróleo de Ust-Labinsk, en la región de Krasnodar, alcanza unos 5 mil metros cuadrados.

La región de Leningrado es un importante centro de exportación de materias primas en el noroeste de Rusia. Durante este año fue blanco de repetidos ataques atribuidos a Ucrania, incluidos algunos que dañaron terminales de exportación de energía. Hasta el momento, no existen reportes sobre afectaciones a puertos o infraestructura de exportación como consecuencia del ataque de este sábado.

Putin rechaza reunirse con Zelenski

Durante su intervención del viernes en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin rechazó el llamado de Zelenski para reunirse y negociar el fin de la guerra en Ucrania, conflicto que ya cumple cinco años.

“No le veo sentido” a celebrar una reunión con Zelenski, dijo Putin.

El foro, principal evento económico y de inversión del Kremlin, quedó marcado por la tensión desde principios de semana, cuando drones ucranianos de largo alcance atacaron una terminal petrolera en San Petersburgo. La base de Kronstadt también fue objetivo de ataques en esos días.

Mientras tanto, Rusia continuó sus ofensivas contra Ucrania. Al menos 12 civiles murieron y más de 70 resultaron heridos en distintas regiones del país durante las últimas 24 horas, según informaron autoridades locales este sábado.

Seis personas murieron en la región de Donetsk, informó el gobernador Vadym Filashkin en Telegram. Otras seis fallecieron y 27 resultaron heridas en la región de Jersón, de acuerdo con el gobernador Oleksandr Prokudin.