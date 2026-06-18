Moscú amanece bajo fuego: Ucrania bombardea con drones refinería rusa

Moscú, la capital de Rusia, amaneció bajo el ataque de una nueva ola de drones ucranianos que ha bombardeado a una refinería en la región de Kranodar, reportaron medios locales. Al menos un civil, una mujer en la región de Rostov, murió.

Rusia anunció que logró derribar más de 550 drones que pretendían alcanzar a la ciudad de 13 millones de habitantes.

De acuerdo con Moscú Times, el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, confirmó que varios drones sí lograron alcanzar la Refinería de Petróleo de Moscú y que los equipos de emergencia trabajan ya en el lugar.

La refinería de petróleo es operada por Gazprom Neft ubicada a unos 15 kilómetros al sureste de La Plaza Roja, el centro de Moscú.

La agencia estatal rusa TASS, que cita al gobernador regional de Moscú, Andrey Vorobyov, un edificio de residencial en Zhukovsky, a las afueras de Moscú, también fue alcanzado por los ataques.

Se reporta que hubo daños en el acceso a las escaleras de incendios entre 23 y 24 pisos y dos losas de balcón, sin víctimas en esa zona.

Esta semana, un gran ataque de Rusia contra Kiev causó la muerte de diez personas y dañó un monasterio milenario

Zelenski reivindica el ataque y comparte videos del bombardeo

El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, reivindicó lel ataque a través de su cuenta de X y aseguró “las sanciones de largo alcance han llegado de nuevo a la región de Moscú”.

“Por segunda vez esta semana, la refinería de petróleo de Moscú fue golpeada. También se atacaron objetivos en la región de Rostov y en territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Esta es una respuesta totalmente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades, y otro resultado importante del trabajo de nuestros guerreros contra instalaciones que sostienen la máquina de guerra de Rusia”, expuso.

El ucraniano agradeció a las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania por sus esfuerzos coordinados.

En el contexto del ataque, Rosaviatsiya (la Agencia Fedral del Transporte Aéreo rusa) impuso restricciones en la recepción y salida de aviones en los cuatro aeropuertos de la capital.

Ataque coincide con cumbre del G7 en Francia

El nuevo ataque al territorio ruso coincide con la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Francia, en la que el Zelenski habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes.

Zelenski afirmó luego de su reunión que “todos” habían acordado ayudar a Ucrania a incrementar su defensa aérea, y expresó que las propuestas fueron del agrado de Trump.

El magnate republicano instó a Rusia a aceptar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, pues recordó que ya lleva cinco años.

“Rusia ha perdido muchísimas personas, al igual que Ucrania”, afirmó.

¿Dónde está Vládimir Putin?

El presidente ruso, Vladimir Putin, desde se encuentra recibiendo a líderes asiáticos para una cumbre de dos días entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kazán, al interior del país.

Esta semana el Kremlin informó que Putin ​no había abordado la posibilidad de una reunión con Zelenski durante su última conversación ​telefónica con Trump.

La guerra en Ucrania comezó el 24 de febrero de 2022, tras la invasión rusa a gran escala.