¡Bravo! Macron presume el momento en que Donald Trump firma acuerdo de paz con Irán en Versalles (VIDEO)

El presidente Donald Trump firmó el acuerdo de paz con Irán, con el que pone fin a tres meses y medio de conflicto.

La firma del tratado tuvo lugar en Versalles, Francia, la noche de este miércoles 17 de junio, en una cena diplomática en la cual estuvo el presidente francés Emmanuel Macron, quien documentó el momento.

En su video, muestra cómo Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, le da instrucciones a Trump sobre dónde firmar el acuerdo.

Segundos después, luego de que Trump firmara, en la mesa se escucha cómo dicen “bravo”, para que el mandatario estadounidense posterioremente le mostrara el documento a sus acompañantes mientras era aplaudido.

Emmanuel Macron le dio la mano a Trump, quien le dijo “buen trabajo” a él y a todas las personas que lo acompañaban.

“Este acuerdo abre el camino hacia una paz duradera y permite la reapertura del estrecho de Ormuz. Es un paso importante en la buena dirección para nuestros compatriotas que permitirá obtener pronto una bajada de los precios de la energía”, escribió Macron en X.

Trump insiste que Irán no tendrá armas nucleares

El presidente Donald Trump y su equipo tenían varias líneas rojas que utilizaban para justificar la guerra de Estados Unidos contra Irán. En una conferencia de prensa el miércoles, Trump las ignoró en gran medida.

Al explicar su decisión de aceptar un acuerdo de paz provisional, Trump reiteró su insistencia en que el Irán jamás obtendría un arma nuclear. Sin embargo, sugirió que Irán debería tener derecho a enriquecer uranio, a desarrollar misiles balísticos y a acceder a miles de millones de dólares en fondos congelados.

Esos tres aspectos han estado en el centro del debate sobre cómo abordar la relación con Irán durante años, desde el acuerdo de 2015 que Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama, y ​​otras grandes potencias firmaron con Irán para limitar su programa nuclear.

No solo eso: Trump había citado repetidamente esos problemas como razones por las que Obama y los presidentes anteriores habían fracasado tan estrepitosamente en contener la amenaza que representaba el régimen de Teherán.

La administración Trump también ha afirmado que Irán se ha debilitado tanto económica y militarmente que Estados Unidos ha logrado su objetivo de reducir la amenaza e incluso ha abierto la puerta a la reincorporación del país a la economía global, si sus líderes eligen ese camino.

Pero en la rueda de prensa hubo muchas cosas que sorprendieron incluso a los partidarios del presidente.

Tomemos como ejemplo el programa de misiles balísticos de Irán. Días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán a finales de febrero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que el objetivo estadounidense era “destruir la amenaza de misiles” que representa Irán.

Trump desestimó esa idea en la rueda de prensa que marcó el final de la cumbre del G7 en Evian, Francia. Incluso ridiculizó a quienes le ofrecían consejos —a quienes se refirió como “tipos que me caen bien”—, acusándolos de centrarse en lo incorrecto con su obsesión por los misiles balísticos. “Es decir, tienen que tenerlos porque otros países los tienen”, dijo Trump.

“Los misiles no son el problema”, dijo Trump a los periodistas. “Causan daños en una zona pequeña, pero no hacen explotar el planeta”.

El presidente adoptó la misma postura con el enriquecimiento nuclear. Durante años, él y muchos críticos republicanos de Irán han cuestionado por qué se le debería permitir enriquecer uranio si, como insiste, no quiere un arma nuclear. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a Fox News en mayo que Irán debe “abandonar el enriquecimiento”.

Con información de Bloomberg.