Buscan a buzos para atender barcos varados en el estrecho de Ormuz

Los barcos varados en el estrecho de Ormuz requieren mantenimiento, por eso están en busca de buzos.

La demanda de buzos especializados en la eliminación de percebes se está disparando a medida que los barcos varados en el Golfo Pérsico durante más de tres meses se preparan para desembarcar.

El aumento en los pedidos de tripulaciones para limpiar los cascos de los barcos, obstruidos por algas, limo y crustáceos, se ha multiplicado por más de 30 desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo de paz provisional con Irán que reabrirá el estrecho de Ormuz, según declaró el capitán Manandeep Singh Kukreja, inspector jefe de Prominence Shipping Services LLC, con sede en Dubái.

Según declaró en una entrevista, esta prisa podría elevar las tarifas que cobran las cuadrillas de rescate por trabajos subacuáticos en un solo buque hasta 60 por ciento, llegando a los 8.000 dólares. Hace apenas unos días, cuando Trump anunció el acuerdo, las cuadrillas cobraban 5.000 dólares por este tipo de trabajo.

“Los próximos 30 días serán como si una empresa de buceo hubiera encontrado un tesoro”, dijo Kukreja. “Todos quieren salir de Ormuz de una vez por todas. Todos quieren volver a ganar dinero”.

La limpieza de los cascos para eliminar los percebes es solo un ejemplo de los desafíos y costos que enfrentan los barcos, tanto grandes como pequeños, mientras esperan que Estados Unidos e Irán finalicen el acuerdo de paz para poder navegar por el estrecho de Ormuz. Tras meses de guerra, deberán asegurarse de tener sus seguros en regla, determinar quién supervisará el paso seguro y tomar todas las medidas posibles para evitar posibles minas.

Alrededor de 600 buques permanecen atrapados en el Golfo Pérsico, mientras la mayor interrupción jamás vista en el mercado energético mundial se acerca a su decimosexta semana.

Los percebes son parientes de criaturas de caparazón duro como las langostas y los cangrejos, que se adhieren a los cascos de los barcos con un adhesivo tan resistente que los científicos lo han estudiado para su posible uso en odontología. La mayoría de los puertos prohíben la entrada a los barcos infestados de percebes debido a la amenaza de especies invasoras y destructivas que se alojan entre los percebes densamente agrupados.

De ahí el repentino aumento de la demanda de tripulaciones especializadas en el desguace de buques que han permanecido inactivos en las aguas poco profundas y templadas del Golfo Pérsico desde que EU estalló la guerra a finales de febrero.

“Van a sacar el máximo provecho de esta oportunidad”, dijo Kukreja refiriéndose a los buceadores. “Es obvio que subirán sus precios”.

Sin duda, el proceso de limpieza del casco es muy específico para cada barco y para el grado de acumulación de vida marina. Raghu Sharma, oficial de navegación y capitán de barco que ha trabajado en petroleros en el Golfo Pérsico, explicó que algunos buques pueden tener solo una capa de limo acumulada, mientras que otros pueden estar completamente incrustados, lo que requiere técnicas de limpieza más intensivas.