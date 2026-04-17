Desconfían de reapertura de Ormuz: ¿A qué temen petroleros tras desbloqueo total para el Golfo Pérsico?

Los armadores y comerciantes de petróleo reaccionaron con cautela después de que Irán anunció que el Estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques; una declaración que, de confirmarse, liberará millones de barriles de crudo y combustible atrapados en el Golfo Pérsico.

El ministro de Asuntos Exteriores del país, Abbas Araghchi, declaró en una publicación en X que “el paso de todos los buques comerciales por el Estrecho de Ormuz queda completamente abierto”. En su mensaje, Araghchi indicó que la vía marítima está abierta, pero a través de una “ruta coordinada”, en aparente referencia a un paso aprobado por Teherán.

Poco después, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una publicación en redes sociales que el Estrecho de Ormuz estaba abierto, incluso si el bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní sigue vigente.

Los precios del petróleo y del gas natural se desplomaron y los mercados bursátiles repuntaron tras este mensaje.

Buques no se apresuran a cruzar el Estrecho de Ormuz tras anuncio de Irán

Bloomberg entrevistó a más de una docena de armadores, agentes, corredores y comerciantes, la mayoría pidió permanecer en el anonimato porque se trata de deliberaciones privadas.

La mayoría afirmó que la declaración de Irán carecía de detalles y que esperaría ver cómo se desarrolla en la práctica. Personas familiarizadas con la postura de algunos grandes productores de la región también expresaron cautela.

“El mercado lo recibirá con optimismo cauteloso, más que con plena confianza”, declaró el capitán Farhad Patel, director de Sharaf Shipping Agency en Dubái, una empresa que trabaja con numerosos armadores de la zona. “Si bien esta medida debería contribuir a reactivar el tráfico marítimo y aliviar la presión inmediata sobre los flujos energéticos, el entorno operativo sigue altamente controlado y sensible”.

Según Patel, las restricciones de enrutamiento, las inspecciones y las medidas de control paralelas en la región implican que aún no se regresa a la normalidad en las condiciones comerciales.

Según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg, en las horas posteriores al anuncio no se observa ningún indicio de que los barcos se apresuren a transitar por el Estrecho de Ormuz.

Los armadores afirmaron que, hasta el momento, nadie quiere ser el primero en comprobar si la ruta es realmente segura y está completamente abierta.

“¿Serías el primer pingüino en salir del témpano de hielo para tantear el agua?”, preguntó uno.

Millones de barriles de petróleo esperan salir del Golfo Pérsico, pero tardarán semanas en ‘volver a casa’

Según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg, al menos 135 millones de barriles de crudo y productos refinados permanecen retenidos en buques cisterna varados en el Golfo Pérsico. Esto incluye cargamentos embarcados a finales de febrero y durante la primera quincena de marzo, antes de que se llenaran todos los buques disponibles.

Aunque el estrecho se abra por completo, los barcos que salgan del Golfo tardarán semanas en llegar a sus destinos, y la producción de petróleo y gas de esta región rica en energía tardará meses o años en volver a la normalidad.

Minas y paje por Irán, preguntas sin respuesta para buques

Varias personas involucradas en el transporte de carga a través del Estrecho de Ormuz señalaron que se cree que Irán colocó minas marinas en la ruta tradicional más cercana a Omán, lo que demuestra que la libertad total de navegación no está garantizada. Trump afirmó en una publicación en redes sociales que las minas están siendo retiradas.

Otro interrogante es el seguro. Varios propietarios dijeron que empezarían a negociar precios para cubrir los viajes de tránsito, mientras que otros afirmaron que los precios deben bajar antes de intentar cruzar.

Irán dijo anteriormente que los transportistas debían pagar un “peaje” para poder transitar por su ruta autorizada, algo que muchos armadores y la Organización Marítima Internacional han rechazado.

Las declaraciones de Araghchi no mencionaron ese aspecto. Tampoco indicaron si los propietarios tendrían que contactar con las autoridades iraníes para el tránsito, otro punto conflictivo para algunos en el sector naviero.

“Actualmente verificamos el reciente anuncio relativo a la reapertura del Estrecho de Ormuz, en lo que respecta a su conformidad con la libertad de navegación para todos los buques mercantes y el paso seguro mediante el esquema de separación de tráfico establecido por la OMI”, declaró en un comunicado el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez.

Si bien Trump afirmó en una publicación posterior que Irán acordó una reapertura permanente y que nunca volverá a cerrar el Estrecho de Ormuz, esa afirmación va más allá de la declaración de Araghchi.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró que Irán accede a abrir el canal en respuesta a un alto el fuego en Líbano, algo que depende de que Israel no lleve a cabo nuevos ataques. Según la agencia de noticias semioficial Fars, Irán afirmó que cerrará el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos no levanta el bloqueo.

“Los armadores deben ganar confianza y luego enviar buques en masa”, dijo Neil Crosby, jefe de investigación de Sparta Commodities. “Todo esto lleva tiempo, y también existe el riesgo de que el acuerdo fracase a mitad de camino hacia el estrecho”.