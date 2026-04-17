Peso se ‘emociona’ con reapertura total del Estrecho de Ormuz: ¿Cuánto gana al dólar?

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 17 de abril.

La reapertura total del Estrecho de Ormuz declarada por Irán provoca un ‘efecto dominó’ en los mercados y debilita la posición del dólar como activo de refugio, lo que ayuda al peso mexicano a extender sus ganancias este viernes 17 de abril.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que todas las embarcaciones comerciales podrán pasar por el Estrecho de Ormuz, un anuncio que provocó un desplome en los precios internacionales del petróleo.

Donald Trump celebró la medida, pero aclaró que el bloqueo de la Armada de EU a puertos iraníes continuará mientras sigue trabajando en un acuerdo a largo plazo con Teherán.

Así está el tipo de cambio este viernes

Las cifras de Bloomberg señalan que el peso mexicano se aprecia 0.15 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.23 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del jueves 16 de abril.

El peso mexicano también se perfila para ganar la semana al dólar pues el tipo de cambio cerró en las 17.31 unidades el viernes 10 de abril.

“El dólar cae, tocando un mínimo no visto desde el 27 de febrero, sesión previa al inicio de la guerra, debido a una menor demanda por activos refugio ante señales más claras de distensión en el conflicto de Medio Oriente”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.66 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.67 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.22 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.01 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el florín húngaro con 1.60 por ciento; el peso chileno con 1.03 por ciento; el rand sudafricano con 1.01 por ciento; el shekel israelí con 0.92 por ciento, y el won surcoreano con 0.81 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg