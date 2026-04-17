‘Está totalmente abierto’: Irán desbloquea Estrecho de Ormuz tras alto al fuego de Israel con Líbano

Irán anunció que el Estrecho de Ormuz está ahora “completamente abierto” al tráfico comercial, un paso importante para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel que disparó los precios de la energía.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, el día X. Los barcos pueden transitar por la “ruta coordinada, tal como ya lo anunciaron” las autoridades iraníes.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves por la noche un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, una medida clave que alivió las tensiones con Irán.

Buque vinculado a China logra pasar el Estrecho de Ormuz

Un petrolero de bandera hongkonesa cruzó este jueves el estrecho de Ormuz, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo sobre esa vía marítima clave.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, que cita datos de la plataforma de seguimiento marítimo Mingkun Technology, el ‘AVA 6’, propiedad de la naviera Standwill Shipping, salió este miércoles desde un puerto en Emiratos Árabes Unidos y este viernes ya se encontraba en aguas del golfo de Omán, al otro lado de Ormuz.

De acuerdo con Mingkun, no está claro si el buque cruzó a través del bloqueo estadounidense, ya que este se ubica en el golfo de Omán. Un comentarista militar chino citado por el medio indicó que la zona controlada por Estados Unidos se localiza lejos del punto más Estrecho de Ormuz, con el objetivo de evitar exposición a misiles y drones iraníes.

La firma detectó tres buques que salieron por Ormuz en un lapso de 24 horas hasta las 17:00 hora china (09:00 GMT) del jueves, pero el ‘AVA 6’ fue el único con bandera vinculada a China. Los otros dos estaban registrados en Bahamas y Comoras.

Esta nave no es la primera china en navegar por Ormuz desde el anuncio del bloqueo estadounidense, aunque sí sería la primera en atravesarlo. El martes, el ‘Rich Starry’, un petrolero sujeto a sanciones de Estados Unidos, avanzó hacia el golfo de Omán, pero regresó al golfo Pérsico.

Estados Unidos niega bloqueo en el Estrecho de Ormuz: ‘Solo es a puertos de Irán’

Horas antes del paso del petrolero, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que las Fuerzas Armadas “no están bloqueando el estrecho de Ormuz”, sino solo a los barcos con destino o procedencia iraní. Informó que al menos 14 buques fueron desviados en los últimos tres días.

“El (portaviones) USS Abraham Lincoln (CVN 72) transita el mar Arábigo mientras Estados Unidos bloquea los puertos de Irán y la costa. Las fuerzas de EU NO están bloqueando el estrecho de Ormuz”, señaló el organismo en redes sociales.

Más de 10 mil militares, 12 embarcaciones y 100 aeronaves participan en el operativo para “garantizar que ningún buque viole la proclamación del presidente”, Donald Trump, indicó el CENTCOM.

A pesar del alto al fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico marítimo no regresa a niveles previos al conflicto, que ya supera mes y medio.

Los buques que han cruzado el estrecho parten de puertos no iraníes, mientras que aquellos bloqueados tienen relación directa con Irán.

Con información de EFE y Bloomberg.