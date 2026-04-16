EU advierte a Irán que está listo para atacar si no hay acuerdo de paz: ‘Esperamos que elija sabiamente’

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que EU observa a Irán y sabe cuáles son sus movimientos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para “implementar un bloqueo férreo” en el estrecho de Ormuz y asegurar una “posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo”.

“Esto es precisamente lo que instamos esta mañana. Esperamos que este nuevo régimen iraní elija sabiamente” y se alcance un pacto, agregó el secretario, quien calificó el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como “la opción más diplomática” de ejercer presión sobre la República Islámica.

Hegseth advirtió a la jefatura militar iraní que “los están observando” y que saben “qué recursos militares están moviendo y adónde los están moviendo”.

Insistió en que la Armada de EU “controla el tráfico que entra y sale del estrecho de Ormuz” porque tienen “recursos y capacidades reales”, por lo que están preparados para mantener esta operación “el tiempo que sea necesario”.

“Pero si Irán toma una mala decisión, entonces enfrentará un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético”, amenazó.

Países rechazan acciones militares en el estrecho de Ormuz

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reiteraron este jueves en Doha la importancia de continuar el diálogo para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán con el que se mantenga el “buen flujo” de las cadenas de suministro por el estratégico estrecho de Ormuz.

Al Thani recibió a Sharif en su palacio en Doha, la segunda capital árabe que el jefe del Gobierno paquistaní visita en su gira por la zona, que inició el miércoles en Riad y le llevará también a Turquía.

El viaje se enmarca en los intensos esfuerzos diplomáticos para acordar una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Islamabad tras la que terminó el pasado fin de semana, sin acuerdo.

“Abordaron los últimos acontecimientos internacionales y en la región, en especial la situación en Oriente Medio”, apuntó un comunicado del Palacio Real catarí.

Exigen reapertura total del estrecho de Ormuz

La nota indicó que ambos líderes coincidieron en “destacar la necesidad de respaldar la vía de la desescalada y mejorar la coordinación internacional para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región, y en especial mantenter el buen flujo de las cadenas de suministro de energía a través de las rutas marítimas vitales”.

Una petición similar hicieron Sharif y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, durante su encuentro en la ciudad saudí de Yeda, en la costa del mar Rojo, donde también hicieron hincapié en la necesidad del diálogo y de la reapertura de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones de petróleo y gas mundiales.

La gira de Sharif, acompañado por el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, se produce en medio de intensos esfuerzos de Islamabad para desbloquear los puntos críticos en materia de seguridad regional y el programa nuclear iraní antes de que la tregua de dos semanas entre EU e Irán expire el próximo 22 de abril.

Coincide también con crecientes exigencias del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compuesto por seis países árabes vecinos de Irán y ribereños del estrecho de Ormuz, para que formen parte de cualquier acuerdo sobre el futuro de la navegación en esa estratégica vía marítima.