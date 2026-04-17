Aun con cese al fuego, persistirán efectos económicos: FMI

Si bien el conflicto cesa, aún se desconoce la magnitud de los daños físicos a la infraestructura y tomará tiempo que se normalicen los procesos logísticos y la continuidad de las cadenas de suministro para los envíos de materias primas que cruzan por el estrecho de Ormuz.

El cese al fuego en Medio Oriente, aun cuando fuera definitivo, no significa que las repercusiones por el conflicto se eliminan, ya que persisten efectos de segundo y tercer orden con infraestructura dañada y cadenas de suministro interrumpidas cuyo impacto es desconocido, advirtió Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ahora tenemos un alto el fuego. Rezamos para que se convierta en una paz duradera, pero aún no se ha logrado”, dijo al encabezar el panel “Debate sobre la Economía Global” como parte de las Reuniones de Primavera del FMI.

Si bien el conflicto cesa, aún se desconoce la magnitud de los daños físicos a la infraestructura y tomará tiempo que se normalicen los procesos logísticos y la continuidad de las cadenas de suministro para los envíos de materias primas que cruzan por el estrecho de Ormuz.

“Desconocemos la magnitud de los daños físicos a la infraestructura. Por lo tanto, hemos presentado al mundo nuestras proyecciones, que abarcan un amplio rango” y refirió que, si la guerra termina rápidamente, el crecimiento se ralentizaría y la inflación aumentaría de forma manejable; en cambio, en el peor escenario, con un conflicto prolongado, el crecimiento económico global se frenaría al dos por ciento, “lo que para algunos países significaría una recesión”, explicó.

Ante el desequilibrio con menos oferta y misma demanda, los precios de los combustibles, fertilizantes y otras materias primas suben, y el mundo debe prepararse para esa dificultad, “pero, por favor, no la empeoren. No implementen políticas que aumenten la demanda en lugar de reducirla”, enfatizó.

También, convencido de que los efectos de la guerra no terminan con un cese al fuego, el ministro de finanzas del Reino de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, destacó que pasarán semanas o meses antes de que se restablezca la normalidad en las operaciones en las vías fluviales y el flujo de mercancías; en que se retome la producción y que los mercados confíen, que las aseguradoras y armadores de buques cisterna sientan seguridad.

“Partimos de la base de que esto puede llevar tiempo. Mi consejo a mis colegas es que se preparen, que sus economías y su gente se preparen, porque esto podría durar más de lo previsto”, señaló.

Deben estar preparados

Ante lo impredecible del impacto en las economías y las incógnitas que cada vez surgen, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, avaló los tres escenarios hechos por el FMI sobre la economía y advirtió que los gobiernos deben estar preparados para cada uno.

“Y quiero ser muy serio al respecto. Debemos estar preparados para cada uno de estos tres escenarios. No podemos apostar solo por los más favorables, el llamado escenario de referencia”, dijo en el panel.

Como banquero central, señaló que los gobernadores de la política monetaria no son responsables de los efectos de los precios de la energía ni de los efectos indirectos de otros productos, como fertilizantes, plásticos, helio, etc...“Pero sí somos responsables de evitar que los efectos de segunda ronda y la inflación se vuelvan persistentes a través de los salarios, mediante contagios a los servicios y los productos manufacturados. No dudaremos en actuar si es necesario para prevenir este efecto de contagio”, expuso al precisar que serán decisiones tomadas con datos suficientes sobre indicadores en salarios, inflación, y sobre la demanda y el crecimiento.

Rastrear cadenas de suministro

En los mercados financieros la dinámica se percibe diferente según el tipo de instrumento, región y sector; sin embargo, ante la incertidumbre sobre el impacto del conflicto, firmas como S&P están rastreando todas las cadenas de suministro de materias que dependen del cruce por la zona de conflicto, dijo Martina Cheung, presidenta y directora ejecutiva de S&P Global.

“Estamos prestando mucha atención a los impactos de segundo, tercer y cuarto orden…no los impactos tradicionales en la cadena de suministro de energía, sino los impactos de estas escaseces y perturbaciones en el suministro de productos químicos y refinados en diversos sectores. Me refiero a cosas como el helio, que es necesario para los semiconductores”, dijo al igual que el hormigón o el cobre, que dependen del etileno y ácido sulfúrico proveniente en un 50 por ciento del estrecho de Ormuz.

“Si el estrecho se abre a finales de este año o principios del próximo, esto tendrá un impacto muy diferente en los distintos sectores. Y ahí es donde veremos el impacto en los pequeños empresarios, los hogares y demás”, advirtió.

Al reconocer un importante impacto al ser un país importador de crudo, Ekniti Nitithanprapas, ministro de Finanzas de Tailandia, coincidió en la preocupación que persiste sobre el alcance de los daños, aún si la guerra termina.