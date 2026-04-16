Posibles revisiones anuales del T-MEC frenarían el avance del peso mexicano, advierte BBVA

Las negociaciones del T-MEC deberían ser uno de los principales factores de volatilidad para el peso mexicano, que, hasta que estalló la guerra en Irán, era una de las monedas más estables. [Fotografía. Shutterstock]

Las revisiones anuales del T-MEC, un escenario que se convirtió en la hipótesis principal para muchos en México, frenarían una de las mejores rachas alcistas de las divisas en los mercados emergentes, según BBVA México.

Las revisiones del tratado comercial norteamericano podrían empujar al peso mexicano a situarse entre 18 y 18.5 pesos por dólar, un 7% por debajo de los niveles actuales, según afirmó el estratega de BBVA, Miguel Ángel Iturribarria, en una entrevista. Las negociaciones continuarán con la visita, la próxima semana, del representante comercial de estadounidense, Jamieson Greer.

Las negociaciones del T-MEC deberían ser uno de los principales factores de volatilidad para el peso mexicano, que, hasta que estalló la guerra en Irán, era una de las monedas más estables de la región, señaló Miguel Ángel Iturribarria.

Sin embargo, el atractivo de la moneda para los operadores de carry —que piden prestado en un activo de bajo rendimiento para invertir en otro de mayor rendimiento— “debería ser un ancla” para evitar una depreciación mayor, añadió.

Miguel Ángel Iturribarria explicó que no prevén una caída pronunciada de la moneda mexicana y la atribuyó al diferencial de tasas frente a otros mercados emergentes.

“No esperamos que el peso mexicano se deprecie hasta niveles cercanos a los 20 pesos por dólar, y eso se debe a que en México se aplica una tasa de interés de política monetaria más alta en comparación con otros países de mercados emergentes”, afirmó.

La moneda cotizaba en torno a los 17.25 pesos por dólar el jueves. El peso mexicano fue una de las divisas de mercados emergentes con mejor rendimiento durante el último año, respaldado por un dólar débil y el optimismo en torno a las negociaciones comerciales de la presidenta Claudia Sheinbaum con EU.

Mientras el economista de Scotiabank, Derek Holt, situó en enero la probabilidad de revisiones anuales entre el 40% y el 50%, y el centro de estudios Center for Strategic & International Studies le otorgó una probabilidad “moderada” en marzo, esta opción se consolidó como el escenario base para muchos estrategas e inversionistas en México.

La próxima semana se reunirán las autoridades de México y EU para continuar con las negociaciones con rumbo a la revisión del T-MEC. [Fotografía. Shutterstock]

Representante comercial de EU visitará México para las negociaciones del T-MEC

La visita del representante comercial de EU, Jamieson Greer, forma parte de los preparativos rumbo a la revisión del T-MEC prevista para el 1 de julio. Durante su estancia, sostendrá reuniones con el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, así como con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de avanzar en los temas pendientes de la relación comercial bilateral.

Entre los puntos que se analizarán destacan las reglas de origen, las cadenas de suministro y sectores estratégicos como el acero, el aluminio, la industria automotriz y el agropecuario.

Las autoridades de ambos países buscan fortalecer la producción regional, reducir la dependencia de insumos externos y promover la generación de empleo en América del Norte.

El gobierno de EU ha planteado la necesidad de ampliar el acceso a su mercado en algunas áreas, mientras que México ha reforzado medidas para proteger su industria nacional, como el aumento de aranceles a productos de acero provenientes de China y una mayor verificación del origen de las importaciones. Pese a las tensiones, el gobierno mexicano sostiene que las negociaciones.