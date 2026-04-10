México escala 6 lugares como país atractivo para la IED

El inversionista requiere certeza jurídica donde sienta que sus derechos, sus inversiones y sus propiedades están bien protegidas.

México escaló seis posiciones en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) 2026 de Kearney, al pasar del lugar 25 al 19 a nivel global, en un contexto de tensiones geopolíticas y una reconfiguración de las cadenas de suministro, factores que no han frenado el apetito de inversión de las grandes empresas.

Según los resultados del informe, presentados por Gerardo Rocha, socio y director responsable de Kearney en México, y Diego De Santis, socio de la firma, el ascenso fue por una inercia favorable impulsada por la reconfiguración de las cadenas de suministro y el optimismo de los altos mandos empresariales.

“El avance coloca al país como uno de los de mayor mejora dentro del ranking, junto con Singapur, y lo consolida como el quinto mercado emergente más atractivo para la captación de capitales internacionales”, afirmó Rocha.

Indicó que México ha visto un repunte en el atractivo de las telecomunicaciones, que se posicionó como la industria número uno en interés. Le siguen el sector aeroespacial y defensa, así como el de transporte y logística.

Áreas de oportunidad

A pesar del salto en el ranking, el reporte de Kearney identificó áreas importantes donde México sigue rezagado.

Mientras que la innovación tecnológica es hoy el factor número uno para decidir un destino de inversión a nivel global, México se ubica en el fondo de este indicador dentro del Top 25.

Gerardo Rocha advirtió que el flujo de capital no es garantizado y depende de señales claras en el entorno regulatorio.

“El inversionista requiere certeza jurídica donde sienta que sus derechos, sus inversiones y sus propiedades están bien protegidas. Es una de las áreas donde hemos cojeado; decisiones como la reforma judicial o la menor posibilidad de uso de amparo están golpeando la confianza”, dijo el directivo.

Cabe señalar que el Índice de Confianza de IED de Kearney evalúa la percepción que tienen los inversionistas sobre distintos factores estructurales y regulatorios que inciden en la decisión de invertir en un país, como capacidades tecnológicas y de innovación; eficiencia del marco legal y regulatorio; desempeño de la economía doméstica, entre otros.

El informe, que cumple casi tres décadas encuestando a CEOs y directivos de empresas globales, reveló que a nivel mundial el 88 por ciento de los inversionistas planea aumentar su IED en los próximos tres años, un incremento de seis puntos porcentuales respecto al ejercicio previo.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas y la volatilidad que registran los precios de los commodities se mantienen como las principales preocupaciones de los inversionistas.

A esto se suma la inestabilidad política, que ahora se percibe con mayor fuerza en los mercados desarrollados que en los emergentes.

Favorece a T-MEC

Para Mónica Lugo, exnegociadora del T-MEC y actual directora de Relaciones Institucionales en Grupo Prodensa, el reposicionamiento del país responde a una tendencia que ya se reflejaba en los datos duros de IED y en la consolidación de México dentro de las cadenas de suministro regionales.

“Creo que esto coincide con lo que hemos visto y lo que ha reportado también el mismo gobierno de tener cifras cada vez mejores de inversión extranjera directa..., lo cual consolida la importancia del T-MEC y la integración en las cadenas de suministro, sobre todo con Estados Unidos”, señaló.

Subrayó que, incluso en un entorno adverso marcado por tensiones comerciales y medidas arancelarias impulsadas por Donald Trump, México ha logrado mantener un trato preferencial derivado del acuerdo comercial, lo que ha permitido sostener la llegada de capitales.

Gerardo Tajonar, vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, consideró que el ascenso de México en el índice está estrechamente ligado a su capacidad para sostener el comercio con Estados Unidos y al papel estratégico del sector logístico.

“Estamos mejor posicionados que otros países y el tema de la logística desde México hacia la Unión Americana sigue siendo profundamente importante para la reconfiguración de las cadenas de suministro”, afirmó.

Desde su perspectiva, la creación de nuevos parques logísticos, el uso de figuras como recintos fiscalizados estratégicos y la modernización de procesos aduaneros están fortaleciendo la competitividad del país.

“Esto genera mayor credibilidad en el trasiego de mercancías hacia Norteamérica y ayuda a compensar los rezagos que se observan en el entorno jurídico”, explicó.