Peso ‘tropieza’ frente al dólar y pierde racha de 8 sesiones al alza: ¿Cómo cotiza HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 16 de abril. (Cuartoscuro).

La falta de noticias sobre la evolución de los posibles acuerdos geopolíticos volvió a inyectar nerviosismo en el mercado, provocando que la moneda mexicana registré correcciones después de haber ligado 8 sesiones consecutivas de avances frente a la moneda estadounidense.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.2725 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.07 por ciento o 1.29 centavos respecto a sus movimientos del día de ayer.

“Hoy, el tipo de cambio USD/MXN converge con la trayectoria del billete americano, el cual es impulsado por el sentimiento de cautela entre inversionistas, a medida que se vislumbra un avance marginal en las negociaciones de paz en Medio Oriente”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un aumento de 0.16 por ciento, en los 98.21 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.11 por ciento hacia las mil 193.69 unidades.

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.72 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.01 por ciento.

Sin embargo, entre las divisas más apreciadas se encuentra; la corona noruega con 0.45 por ciento, el dólar taiwanés con 0.31 por ciento, el peso argentino con 0.28 por ciento, la rupia india con 0.19 por ciento y el dólar canadiense con 0.12 por ciento.

La mañana de este jueves 16 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m.”, escribió Trump en su red Truth Social.