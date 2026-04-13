Wall Street ‘se marea’ por amenaza de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz: ¿Cómo opera HOY?

El sentimiento de mercado se deterioró al comienzo de la semana ante la falta de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para restablecer los flujos del petróleo a través del estrecho de Ormuz y alcanzar un alto al fuego.

En Wall Street, el Nasdaq reporta un aumento de 0.23 por ciento, en los 22 mil 955.27 enteros, mientras que el Dow Jones baja 0.35 por ciento a 47 mil 752.36 puntos, y el S&P 500 no registra cambios, pues se mantiene en las 6 mil 817.52 unidades.

En el plano corporativo, la banca de inversión Goldman Sachs caía 4.11 por ciento, después de presentar un beneficio neto de 5.630 millones de dólares, un 18 por ciento más que un año antes gracias al crecimiento de los ingresos.

Otros índices del sector que también presentan cuentas esta semana, también abrieron en rojo: JP Morgan caía 1.11 por ciento; Citigroup, 1.07 por ciento; y Wells Fargo, un 0.91 por ciento.

“El deterioro en el sentimiento del mercado impulsa al petróleo, mientras las acciones retroceden ante el riesgo de un choque energético que presione la inflación. De hecho, los datos recientes muestran que la inflación en Estados Unidos repuntó en marzo a su nivel más alto en casi cuatro años”, apuntan analistas de GBM.

¿Cóm cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

Asimismo, la apertura de las bolsas a nivel local arroja números rojos, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el descenso es de 0.10 por ciento, en un nivel de 69 mil 956.36 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores la baja es de 0.08 por ciento, en los mil 399.01 puntos.

Del lado de Europa las pérdidas son de 0.95 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 18 mil 31 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.39 por ciento menos, ronda en las 8 mil 227.31 unidades, el DAX en Alemania resta 0.34 por ciento, en los 23 mil 720.40 puntos, y el FTSE 100 de Londres que baja 0.21 por ciento, alcanza los 10 mil 578.98 enteros.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan alzas de 5.20 por ciento para el West Texas Intermediate, en los 101.57 dólares por barril, mientras que el referencial Brent con un avance de 5.34 por ciento, cotiza en los 100.31 billetes verdes por barril.

Con información de EFE.