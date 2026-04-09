¡Opa! Chobani, marca de yogurt de la ‘vida fit’, recauda 800 mdd para refinanciamiento de deuda

La venta de bonos se produjo en un momento en que Chobani ha incrementado su gasto.

Chobani, marca de yogurt estilo griego, vendió este jueves un bono basura de 800 millones de dólares como parte de la amortización de la deuda que vence en 2029.

Según una persona familiarizada con el asunto, el bono a ocho años con opción de compra en tres años ofrecerá un rendimiento del 6.375 por ciento. Inicialmente, se hablaba de un precio cercano al 6 por ciento, indicó la misma fuente, que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente.

Según la fuente, los fondos recaudados se destinarán en parte a la amortización de un bono con un interés del 8.75 por ciento. Este bono, con un capital pendiente de pago de 709 millones de dólares, es rescatable el 9 de mayo a 104 centavos por dólar, según datos recopilados por Bloomberg. Los fondos también se utilizarán para el pago de dividendos, añadió la fuente.

Chobani no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

¿Por qué se produjo la venta de bonos de Chobani?

La venta de bonos se produjo en un momento en que Chobani ha incrementado su gasto y ha ampliado su línea de productos para satisfacer la creciente demanda.

Según documentos de emisión de bonos consultados por Bloomberg News, los gastos de capital se cuadruplicaron con creces el año pasado, alcanzando los 587 millones de dólares, debido a la ampliación de una planta en Idaho.

Bloomberg informó el mes pasado que se prevé que este gasto aumente hasta los 950 millones de dólares en 2026. Chobani inició la construcción hace un año de una fábrica de 1200 millones de dólares cerca de Syracuse, Nueva York.

Inversión de capital de Chobani aumentará aún más en 2026

Los documentos de la oferta también detallaban los resultados del cuarto trimestre de Chobani, que incluían un crecimiento de los ingresos del 29 por ciento hasta alcanzar los 965 millones de dólares y un aumento del 56 por ciento en las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, hasta los 178 millones de dólares.

Al 27 de diciembre, la compañía contaba con 635 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, más del triple de los niveles del año anterior.

Según los documentos de la oferta, el fundador Hamdi Ulukaya posee aproximadamente el 90 por ciento de las acciones de la empresa matriz de Chobani.