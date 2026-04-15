Dólar le pone un ‘hasta aquí’ a ganancias del peso: Tipo de cambio HOY 15 de abril

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 15 de abril.

El peso mexicano se deprecia marginalmente ante el dólar después de siete sesiones con ganancias, esto mientras los inversionistas son más cautelosos ante el desarrollo de la guerra entre EU e Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloquear sus puertos en el Estrecho de Ormuz.

Además, el presidente Donald Trump renovó sus amenazas a la independencia de la Reserva Federal al exigir la renuncia de Jerome Powell, que termina su periodo como presidente en mayo.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar?

El peso se deprecia 0.10 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.27 unidades, un centavo más con respecto al cierre del martes 14 de abril.

“El peso mexicano cede terreno y se ubica en el lugar 13 de las monedas emergentes con mayores pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio muestra una correlación fuerte con sus principales pares de la región, ante el impulso alcista del dólar y una moderación en el apetito global por riesgo”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.76 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.75 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.27 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.01 por ciento.

Entre las divisas que más se deprecian ante el dólar este miércoles 15 de abril están el won surcoreano con 0.21 por ciento; el florín húngaro con 0.18 por ciento; el peso chileno con 0.17 por ciento; el rand sudafricano con 0.15 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.14 por ciento.

Con información de Valeria López, AP y Bloomberg