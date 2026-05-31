Fiscalía CDMX presenta plan para el Mundial 2026: Anuncia unidades del MP en el Estadio Banorte y el Zócalo

La Fiscalía de la CDMX anunció unidades móviles del MP para los días del Mundial 2026.

Justicia en 5 minutos e intérpretes en seis idiomas, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó su Plan Estratégico Mundial 2026, con el objetivo de brindar ayuda y atender denuncias durante los partidos que se jueguen en el Estadio ‘Azteca’ Banorte y los que se transmitan en el Fan Fest del Zócalo.

Con ayuda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Fiscalía CDMX promete acceso “ágil” a la justicia, así como acompañamiento a personas nacionales y extranjeras víctimas de violencia o agresiones.

El primer anuncio es el de tres unidades móviles del Ministerio Público, dos de ellas en el Estadio Banorte, nombrado Estadio Ciudad de México durante el Mundial de la FIFA, y otra unidad en el Zócalo de la Ciudad de México.

En el caso de las unidades del Estadio Banorte, las unidades estarán únicamente los días de partido, mientras que la unidad del Ministerio Público en el Zócalo permanecerá durante las actividades del FIFA Fan Fest entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Mundial 2026: ¿Qué harán las unidades móviles del MP en CDMX?

Como parte del despliegue institucional de la Fiscalía de la CDMX, las unidades móviles del Ministerio Público contarán con estos servicios:

Recibir denuncias relacionadas con robos sin violencia, falsificación de boletos, fraude y conductas asociadas con los partidos y las transmisiones del Fan Fest.

Reportes de extravío de documentos personales y dispositivos electrónicos.

Remisiones de detenidos relacionados con delitos en el Mundial 2026 a las coordinaciones territoriales de Coyoacán y Cuauhtémoc.

Intérpretes de la UNAM para atender a extranjeros en inglés, francés, alemán, italiano, portigués y chino en las unidades móviles y en las coordinaciones territoriales.

El objetivo principal de estas unidades es que los asistentes reciban atención y presenten denuncias y reportes de extravío en el mismo lugar de los hechos, para que no se trasladen hasta las oficinas del MP ni las coordinaciones territoriales.

En el caso de las detenciones y casos más complejos, las unidades móviles prometen traslados de entre 5 minutos y media hora, a fin de agilizar los procesos.