¿Te robaron los faros? Decomisan autopartes en Iztapalapa que se ofrecían en comercios

Elementos de la SSC realizaron cuatro cateos en inmuebles de Iztapalapa donde aseguraron 11 toneladas de autopartes

Autoridades de la Ciudad de México aseguraron 11 toneladas de autopartes durante cuatro cateos realizados en inmuebles de la alcaldía Iztapalapa, informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con el funcionario, los operativos fueron resultado de trabajos de investigación relacionados con la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes implementada en la capital del país.

“Compañeros de la SSC ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Iztapalapa donde aseguraron 11 toneladas de autopartes, un automóvil, una motocicleta y varias placas y tarjetas de circulación”, señaló Vázquez Camacho en un mensaje difundido en redes sociales.

Los cateos se realizaron en predios ubicados en las colonias El Manto y San Lucas. Según las indagatorias de las autoridades capitalinas, los inmuebles presuntamente eran utilizados por un grupo delictivo para esconder, almacenar y desmantelar vehículos robados.

La SSC indicó que, posteriormente, las autopartes eran ofrecidas en locales comerciales de la misma demarcación.

Durante las diligencias también fueron asegurados un vehículo, una motocicleta, placas de circulación y tarjetas vehiculares. Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

En las acciones participaron elementos de la SSC en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Pablo Vázquez Camacho señaló que las investigaciones continúan para identificar y detener a las personas presuntamente relacionadas con estos hechos.

Conductores sufren robo de autopartes

El robo de autopartes se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en la Ciudad de México.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se han iniciado miles de carpetas de investigación relacionadas con este ilícito en la capital.

¿Qué alcaldías son las de mayor incidencia en robo de autopartes?

La SSC ha identificado zonas de alta incidencia en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, donde se han desplegado operativos específicos para detectar puntos de almacenamiento y comercialización de piezas robadas.

Entre las autopartes con mayor demanda en el mercado ilegal se encuentran espejos, fascias, faros, computadoras automotrices, defensas y llantas, principalmente de vehículos de alta circulación.

Como parte de la estrategia contra este delito, autoridades capitalinas han realizado cateos en talleres, establecimientos y bodegas vinculadas con la venta irregular de autopartes, además de operativos de revisión en corredores comerciales identificados por las áreas de inteligencia.

La SSC informó que mantiene trabajos de investigación y vigilancia en coordinación con autoridades ministeriales para combatir las redes dedicadas al robo y desmantelamiento de vehículos en la capital del país.