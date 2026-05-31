Marcel Ruiz y Berterame se quedan con las ganas: Las sorpresas de la lista de convocados para el Mundial 2026

Estas son los jugadores sorpresa y las ausencias en la lista de convocados de México para el Mundial 2026. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La espera terminó y Javier Aguirre reveló a los 26 convocados de la Selección Mexicana que representan a México en el Mundial 2026, donde hubieron algunas sorpresas y ausencias importantes.

Entre los más destacados estuvo Marcel Ruiz, quien se lesionó y aunque jugó con Toluca, no fue contemplado para la justa mundialista. Berterame, quien era casi segura su integración al grupo, tampoco fue contemplado para la lista final.

Con la presión de jugar ante su afición y la misión de superar las actuaciones recientes de México en los Mundiales, ‘El “Vasco’ lanzó su apuesta y en ella dejó fuera a futbolistas que lo acompañaron en el ciclo mundialista y sumó a otros que quizá no se esperaban.

Javier Aguirre dejó fuera a algunos jugadores de la lista final para el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Cuáles son las ausencias en la lista de convocados de Aguirre para el Mundial 2026?

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial ya es una realidad, pero como ocurre en cada Copa del Mundo, la conversación no solo gira alrededor de los elegidos. También hay nombres que, pese a estar en el ciclo mundialista, se quedaron cerca de cumplir el sueño.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, sabía que ninguna convocatoria estaría exenta de polémica.

“El proceso selectivo hizo que algunos se quedaron en el camino, pero la lista de 26 ya la tengo segura, es una responsabilidad muy grande, pero ya está, siempre dicen que no llegó alguien o traigo a otros porque son mis cuates (...) no son caprichos, créeme, dejo de lado todo, solo pienso en quienes son capaces y están a la altura”, declaró ‘El Vasco’ en una entrevista para el canal de YouTube de El Poscass de Compass.

Entre lesiones, decisiones técnicas y el alto nivel de competencia por un lugar para la Copa del Mundo de la FIFA, varios futbolistas, incluso algunos aparecen en el álbum oficial de Panini, parecían tener opciones reales de acudir a la justa, pero no están y destacan:

Alejandro Gómez: El futbolista de Xolos de Tijuana quedó fuera de los planes finales de Aguirre pese a haber disputado el partido amistoso contra Australia.

Charly Rodríguez: Fue una de las piezas fundamentales para que Cruz Azul conquistara el Clausura 2026 de la Liga MX, pero su rendimiento no fue suficiente para asegurar un lugar en la convocatoria definitiva.

Diego Lainez: Considerado uno de los jugadores mexicanos más desequilibrantes del futbol nacional gracias a sus actuaciones con Tigres, tampoco logró convencer al cuerpo técnico.

Erick ‘Chiquito’ Sánchez: El mediocampista del América aparece en el álbum de Panini, pero no en la lista de convocados.

Germán Berterame: El delantero, actualmente en el Inter Miami junto a Lionel Messi y anteriormente figura de Rayados de Monterrey, es una de las ausencias que más debate genera.

Hirving Lozano: El ‘Chucky’ fue una de las sorpresas más grandes de la convocatoria. El atacante ni siquiera apareció en la prelista de 55 futbolistas considerada por Javier Aguirre.

Kevin Castañeda: De acuerdo con información de TV Azteca, el jugador de Xolos fue uno de los últimos sacrificados en el corte final rumbo al Mundial.

Marcel Ruiz: El mediocampista de Toluca era uno de los candidatos más fuertes para asistir al torneo, pero una lesión terminó por afectar sus posibilidades. El futbolista requiere una operación y no logró recuperarse a tiempo.

Richard Ledezma: El jugador de Chivas apareció en la prelista y mantuvo vivas sus esperanzas hasta el final, especialmente después de que Aguirre señalara que algunos futbolistas que disputaban la liguilla todavía podían ganarse un lugar.

Javier Aguirre aseguró que la lista de convocados de México para el Mundial 2026 generaría polémica. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Las sorpresas de Javier Aguirre para la Copa del Mundo

Si bien hubo nombres esperados dentro de la convocatoria, como el de Guillermo ‘Memo’ Ochoa, también aparecieron jugadores cuya presencia generó sorpresa entre aficionados y analistas.

Durante los meses previos al Mundial, varios futbolistas fueron observados por el cuerpo técnico y al final gustaron. Una vez despejadas las dudas, Aguirre terminó inclinándose por estos perfiles que consideró más adecuados para afrontar la exigencia de una Copa del Mundo disputada en casa.

César ‘Chino’ Huerta, una de las dudas por lesión y porque tuvo poca actividad con el Anderlecht, se ‘coló’ al llamado final.

Además, ‘Memote’ Martínez, delantero de Pumas, también consiguió su lugar tras convencer más a Aguirre que Germán Berterame.

Luis Chávez, del Dinamo de Moscú, también se perdió una gran cantidad de partidos de preparación para el Mundial 2026 por lesión, pero tras su recuperación, apareció en la lista.

¿Cuándo son los partidos de México en el Mundial 2026?

El camino de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026 se disputa en casa. Como cabeza del Grupo A, el equipo dirigido por ‘El Vasco’ disputara sus primeros tres partidos en territorio mexicano.

Estas son las fechas confirmadas para los encuentros del ‘Tri’ en la primera ronda:

México vs. Sudáfrica : Jueves 11 de junio, Estadio Ciudad de México a la 1:00 p.m.

: Jueves 11 de junio, Estadio Ciudad de México a la 1:00 p.m. México vs. Corea del Sur : Jueves 18 de junio, Estadio Guadalajara a las 7:00 p.m.

: Jueves 18 de junio, Estadio Guadalajara a las 7:00 p.m. México vs. Chequia: Miércoles 24 de junio, Estadio Ciudad de México a las 7:00 p.m.

Todos los horarios se encuentran en el tiempo del centro de México.