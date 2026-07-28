Impulso al campo y la agroindustria son vías para el desarrollo de Guerrero: Esthela Damián

Esthela Damián considera que el campo es una palanca del proyecto “Guerrero del Futuro”, a la par del empleo para las y los jóvenes.

Durante el Foro “Guerrero del Futuro, Sembrando Soberanía” , en el que participó un panel de expertos, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, afirmó que el impulso al campo y la agroindustria son vías para el desarrollo y la pacificación del estado de Guerrero.

Señaló que durante la gestión del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha habido inversión e impulso al campo en la entidad.

“En estos ocho años hemos trabajado por el Humanismo Mexicano, sí se ha vuelto a ver al campo, sí ha habido inversión y sí se han dado impulsos que, aunque tal vez no sean todo lo que se espera, ya existen, están sobre la mesa, han sido invertidos recursos y están dando resultados”, enfatizó durante su intervención.

Asimismo, reconoció que la gobernadora Evelyn Salgado ha hecho un trabajo importante al coordinar esfuerzos con el Gobierno de México y los municipios, “reconozco también al Gobierno federal en las diferentes tareas que tiene a su cargo”, indicó.

Damián Peralta consideró al campo como una gran palanca del proyecto “Guerrero del Futuro”, a la par del empleo para las y los jóvenes.

“Porque pensar que el futuro de nuestro estado no incluye a las y los jóvenes es asumir que tenemos generaciones perdidas que hoy están egresando de las universidades y del Instituto Tecnológico, reclamando empleo en sus parcelas, en sus comunidades y en los municipios rurales”, apuntó.

En su exposición, coincidió con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que en ninguna parte del país cabe ya el corporativismo.

“Aquella práctica de ver a los campesinos como grupos a los cuales se les entregan dádivas solo para que vayan y voten, no puede seguir existiendo en México, tal y como nos lo ha demandado la gente en Guerrero”, remarcó la ex funcionaria federal.

Sostuvo que el desarrollo de agroindustrias regionales transformaría la producción primaria en bienes con mayor valor agregado, fortaleciendo las economías locales y generando nuevas oportunidades de empleo.

Cabe destacar que el panel de expertos estuvo integrado por Lloyd Walton, Sebastián de la Rosa con el tema “El círculo virtuoso del desarrollo productivo; Lucino García de la O., quien habló del “Potencial en la producción y comercialización del coco; Carlos García Jiménez, “La agregación de valor a los productos agrícolas y mercados locales justos”; Alberto Nájera Guadarrama, “El potencial en la producción y comercialización del café”; Lenin López Contreras, “El campo y la agroindustria como vías para el desarrollo y la pacificación del estado”; Adriana Ramos, “El camino hacia la Agroecología en Guerrero; y José Ernesto de la Cruz, quien se refirió a “El potencial en la producción y comercialización del mango”.