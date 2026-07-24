Esthela Damián llama a incluir a comunidades rurales e indígenas en el desarrollo de Guerrero

Esthela Damián es una de las aspirantes a la candidatura de Morena en Guerrero.

La exconsejera jurídica Esthela Damián Peralta encabezó una asamblea informativa en la comunidad de Tlamacazapa, municipio de Taxco, donde sostuvo un encuentro con familias, artesanos de la palma y representantes comunitarios para dialogar sobre el desarrollo de Guerrero y el rumbo de la transformación del estado.

Durante el evento, realizado a un costado de la Iglesia de San Lucas como parte de su gira de trabajo por el norte de Guerrero, la exfuncionaria federal afirmó que cualquier estrategia de desarrollo para Guerrero debe considerar de manera prioritaria a las comunidades rurales e indígenas, con acceso a servicios, justicia social y oportunidades para las nuevas generaciones.

Esthela Damián sostuvo que la participación ciudadana es el principal motor del movimiento de la Cuarta Transformación y aseguró que su trayectoria en el servicio público ha estado marcada por el compromiso de trabajar con cercanía a la población y atender, en primer término, a los sectores más vulnerables.

Los habitantes que participaron en la asamblea expresaron su respaldo a la exconsejera jurídica y reconocieron su trabajo territorial, además de destacar su disposición para escuchar las necesidades de las comunidades de manera directa.

Con el encuentro en Tlamacazapa, Esthela Damián concluyó su jornada de actividades en el municipio de Taxco, donde sostuvo reuniones con distintos sectores de la población, incluidos productores, artesanos y representantes de comunidades agrarias, como parte de su recorrido por la región Norte de Guerrero.