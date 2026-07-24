Tormenta ‘Bertha’ podría provocar lluvias en Nuevo León: Este es el clima para el sábado 25 de julio

En Monterrey, las temperaturas mínimas serán de 18°C y las máximas alcanzarán los 35°C, con viento de 10 km/h. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Nuevo León para el sábado 25 de julio anticipa una jornada calurosa en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Se esperan temperaturas que irán desde los 17°C hasta los 39°C, con cielo medio nublado. La información proviene de los reportes meteorológicos más recientes.

¿Qué temperatura hará el sábado en Nuevo León?

En Monterrey, las temperaturas mínimas serán de 18°C y las máximas alcanzarán los 35°C, con viento de 10 km/h. Por su parte, San Pedro Garza García tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 33°C, también con viento de 10 km/h.

Guadalupe experimentará temperaturas entre los 19°C y 37°C, con un viento de 11 km/h. Apodaca será la ciudad más cálida, con mínimas de 20°C y máximas que podrían llegar a los 39°C, junto a un viento de 15 km/h.

¿Hay probabilidad de lluvia en Nuevo León mañana?

Aunque el sábado se espera cielo medio nublado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que desprendimientos de la tormenta tropical ‘Bertha' y una circulación ciclónica en la atmósfera podrían causar lluvias puntuales intensas en Nuevo León.

El monzón mexicano en el noroeste del país, junto a vaguada en niveles altos de la atmósfera, hará que haya chubascos con lluvias fuertes en otras zonas de México. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los avisos oficiales.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 25 de julio: Máxima de 35°C, mínima de 18°C, medio nublado, viento de 13 km/h.

Domingo 26 de julio: Máxima de 35°C, mínima de 18°C, poco nuboso, viento de 10 km/h.

Lunes 27 de julio: Máxima de 37°C, mínima de 19°C, despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana y el inicio de la próxima semana muestra un aumento gradual de las temperaturas. El cielo pasará de medio nublado a despejado, con una ligera disminución en la velocidad del viento.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado al beber mucha agua. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor intensidad.

Se recomienda usar ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros y gafas de sol. Aplicar protector solar es fundamental para cuidar la piel. Además, se debe prestar atención a niños y adultos mayores, que son más vulnerables al calor.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para tener la información más precisa sobre el clima, se aconseja consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León, que ofrecen actualizaciones constantes para la región.

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