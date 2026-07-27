Ningún joven abandonará sus sueños por falta de apoyo con ‘Guerrero del futuro’: Esthela Damián

El plan 'Guerrero del futuro' , de Esthela Damián, incluye propuestas como primer empleo, prácticas profesionales remuneradas, entre otras.

Como parte del proyecto “Guerrero del Futuro”, Esthela Damián Peralta destacó el Eje #4: Impulso a las Juventudes, una propuesta integral orientada a respaldar el talento, la capacidad y el bienestar de las y los jóvenes guerrerenses.

Enfatizó que las juventudes deben dejar de ser vistas como el futuro para consolidarse como los actores del presente, por lo que este eje articulador contempla acciones concretas divididas en dos pilares fundamentales: el programa social y de bienestar “Jóvenes Unen a Guerrero”, y la estrategia de oportunidades laborales “Empleo para jóvenes egresados”.

Dentro del programa “Jóvenes Unen a Guerrero”, se propone un esquema de apoyo económico para juventudes en situación de vulnerabilidad, capacitación para el trabajo, certificación de competencias y programas de emprendimiento y economía social.

Asimismo, incluye un fuerte componente de prevención e integración comunitaria mediante actividades deportivas permanentes, formación artística, cultural y musical, atención integral a la salud mental, recuperación de espacios públicos para la convivencia y prevención del consumo problemático de sustancias.

Por otra parte, para resolver de fondo la falta de oportunidades al egresar de las aulas, el pilar “Empleo para jóvenes egresados” impulsará la vinculación directa entre la universidad y la empresa, garantizando el acceso al primer empleo y prácticas profesionales remuneradas.

La estrategia considera la creación de una bolsa de trabajo, formación en idiomas y habilidades digitales, mentoría profesional e incentivos económicos para empresas que contraten jóvenes, facilitando su inserción en sectores estratégicos del estado.

“Nuestras juventudes necesitan oportunidades reales, empleos dignos y espacios seguros para desarrollarse de manera integral. Con este eje aseguramos que ningún joven en Guerrero tenga que abandonar sus sueños por falta de apoyo”, aseveró Esthela Damián.