Esthela Damián suma apoyos de líderes sociales y fundadores de Morena en Chilpancingo

La jornada inició con una trascendental reunión con liderazgos sociales y fundadores de Morena de Chilpancingo y Eduardo Neri. (Foto: Especial)

CHILPANCINGO, GRO. La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó este miércoles una intensa agenda de trabajo en la capital del estado, reconfirmando su capacidad de convocatoria, diálogo y construcción de acuerdos en beneficio del pueblo guerrerense.

La jornada inició con una trascendental reunión con liderazgos sociales y fundadores de Morena de Chilpancingo y Eduardo Neri, quienes le refrendaron su apoyo en defensa de la soberanía nacional.

Posteriormente, sostuvo una mesa de diálogo con empresarios de la región, reafirmando que el desarrollo económico con responsabilidad social es un pilar fundamental para la estabilidad y el crecimiento de la entidad.

Al continuar con el fortalecimiento de los sectores productivos, se reunió con integrantes de la Unión de Transportistas y Organizaciones del estado de Guerrero.

La jornada se coronó con una Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional, a la que asistieron más de dos mil personas.

Ahí, Damián Peralta destacó la importancia de tender puentes con todos los sectores sociales y económicos del estado para edificar una agenda común de bienestar y prosperidad.

“Guerrero exige que sepamos escuchar y conciliar de frente a la gente. No hay transformación posible si no caminamos unidos; empresarios, transportistas, la sociedad civil organizada y las familias de nuestras colonias somos parte del mismo equipo. Mi compromiso es garantizar que cada voz sea escuchada y que la voluntad de cooperar sea el motor que mueva a nuestra tierra hacia un horizonte de justicia social”, expresó.

Enfatizó que la suma de esfuerzos entre la ciudadanía y los sectores clave de la entidad es el pilar indestructible sobre el que se cimentará el proyecto “Guerrero del Futuro”:

“Estamos viviendo momentos definitorios en nuestro movimiento. Este gran acuerdo social que construimos todos los días en territorio demuestra que la esperanza no se improvisa: se trabaja mano a mano con la gente. Traemos la propuesta, la experiencia y el corazón para encabezar un proyecto de unidad que defienda la soberanía y le entregue a las y los guerrerenses el futuro de dignidad que merecen”, aseveró con firmeza.

Con esta serie de encuentros en la capital del estado, Esthela Damián ratificó un liderazgo maduro, institucional y de amplio consenso, demostrando un ritmo inalcanzable y un sólido respaldo popular en la antesala de la definición de la coordinación de la Cuarta Transformación en Guerrero.