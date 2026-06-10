Recapturan a Víctor Iván ‘N’, profesor de secundaria de Ecatepec, por segunda investigación de abuso sexual

A Víctor Iván 'N' se le abrió una segunda investigación por abuso sexual, según la Fiscalía del Edomex. (Fiscalía del Edomex).

Víctor Iván “N”, maestro de una escuela secundaria ubicada en el municipio de Ecatepec, y quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad, fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado de México.

La orden de aprehensión en contra del docente, quien fue ingresado al penal de Chiconautla, y puesto a disposición de un Juez con sede en el Reclusorio, también es por abuso sexual en agravio de una menor de edad, por el cual fue vinculado a proceso y con medida cautelar de garantía económica.

El profesor de 49 años mantenía una relación con una estudiante de 14. La madre de la menor se dio cuenta de la situación al revisar el celular e interpuso una demanda.

El acercamiento del profesor con la menor de edad empezó en septiembre del 2025, en una escuela secundaria de Ecatepec, según N+.

Los hechos se confirmaron en un audio donde Víctor Iván afirma que ambos acordaron tener una relación sentimental y que estaba dispuesto a hablar con los padres de la estudiante de 14 años para ‘formalizar’.

Fue el 29 de mayo cuando el profesor pagó una fianza de 75 mil pesos para llevar el proceso en libertad y la nueva orden de captura que se ejecutó la tarde del martes 9 de junio, corresponde a nuevos hallazgos de la investigación.

Denuncian caso de abuso contra niña de 9 años en Piedras Negras, Coahuila

Fue a inicios de junio cuando se dio a conocer el caso de la hija menor de edad de Vica Torres Arocha: una niña de nueve años que denunció a su padre por abuso sexual y que, pese a alzar la voz, fue obligada a quedarse bajo su custodia en Piedras Negras, Coahuila.

Gracias a la presión y a una protesta convocada por Torres que la menor de edad quedó bajo resguardo de su familia materna. El hombre, identificado por Eduardo Alejandro “N”, permanece libre.

El caso se dio a conocer el domingo 31 de mayo se volviera viral un video en el que se escucha a la niña pidiendo que no la dejen irse con su padre.

El sujeto posee desde hace un mes la custodia de menor debido al fallo de un juez que actuó sin perspectiva de género.